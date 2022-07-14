Irkçıların bir algı operasyonu daha çöktü! 'Kahramanmaraş'ta polise saldıranlar Suriyeli değil'

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Kahramanmaraş'ta bir grup, kendilerini uyaran emniyet mensuplarına saldırmıştı.

Olayın ardından sahneye çıkan yabancı düşmanları saldırganların Suriyeli olduğunu iddia etmişti.

'Suriyeli değiller!'

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte yaşanan olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada saldırganların Suriyeli olmadığı belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:

Bazı sosyal medya hesaplarında "Kahramanmaraş’ta Suriyeli şahıslar polise saldırdı" şeklinde haber yapıldığı tespit edilmiştir. Habere konu olayın veriliş şekli ve içeriği doğru değildir. 12 Temmuz 2022 Salı günü ilimiz merkez Onikişubat ilçesinde devriye görevini ifa eden ekibimizin rastladığı bir kavga olayının şüphelilerini yakalamak isterken, şüphelilerin polisimize mukavemette bulunması üzerine mahalle halkı tarafından şüphelilere tepki gösterilmiş, olay yerine takviye olarak gönderilen ekiplerimizce İbrahim T. Tayfun T. ve Samet T. isimli şüpheliler zor kullanılarak yakalanmış, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olup çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.

Olayda bir polis memurumuz hafif şekilde yaralanmıştır. Sosyal medya hesaplarında yer alan olayın Suriyeli şahıslarca gerçekleştiği iddiası, gerçeği yansıtmayıp art niyetli ve algı amaçlı yapılmış haberlerdir.