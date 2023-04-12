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Siyaset Irkçı-terör sevici kavgasında seviye yerlerde!
Siyaset

Irkçı-terör sevici kavgasında seviye yerlerde!

Yeniakit Publisher
2023-04-12 22:22:00 -
Irkçı-terör sevici kavgasında seviye yerlerde!

Irkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile terör sevici Yeşil Sol Parti'nin sosyal medyadaki kavgası, siyasette seviyeyi dibe indirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim çalışmalarını İstanbul Ümraniye'de sürdürürken Yeşil Sol Parti'ye ait standı ziyaret etti.

Standda kimsenin olmadığını gören Özdağ, "Tüm parti stantlarını geziyoruz. Burada geldik Yeşil Sol Parti standında kimse yok. Muhtemelen dağa çıktılar" dedi.

Böyle olur ırkçı ile terör sevicinin kavgası!

Özdağ'ın sözlerine HDP'den cevap geldi. Partinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu Faşist standımızı ziyarete gelmiş. Arkadaşlarımız kuduz olmamak için alanı terk etmişler. Biliyorsunuz kuduz bulaşıcıdır." denildi.

Yeşil Sol Parti'nin paylaşımını alıntılayan Özdağ ise, "Ben yıllardan bu yana sizin veterinerinizim. Televizyonlarda kuduran bölücüleri şoklayarak tedavi ederim: Size aşı yapmak için gelmiştim." karşılığını verdi.

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