0553 313 94 23

Irkçı senatöre büyük şok! 1 milyondan fazla...

Yeni Zelanda'daki hain saldırı sonrası yaptığı açıklamalarla büyük tepki toplayan Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning ile ilgili imza kampanyası başlatıldı. Anning'in parlamentodan gönderilmesini içeren kampanyaya bir milyondan fazla kişi imza attı.

17 Mart 2019 Pazar 23:42
Irkçı senatöre büyük şok! 1 milyondan fazla...

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslümanları hedef alan açıklamalarıyla tepki çeken Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning'in parlamentodan gönderilmesini talep eden dilekçeye bir milyondan fazla kişi imza attı.

Yerel basının haberine göre, Sydney'de yaşayan doktor Kate Ahmed ve Melbournelü yazar Harris Sultan, sosyal medyada Anning'in parlamentodan gönderilmesi talebiyle imza kampanyaları başlattı.

Hem Ahmed hem de Sultan'ın ilk girişimleri olan dilekçeler bir araya getirildi. Dilekçeye ilk 18 saatte 250 binin üzerinde kişi imza atarken toplam destekçi sayısı bir milyonu aştı.

Change.org'un yöneticilerinden Sally Rugg, bunun, platformları faaliyete girdiğinden bu yana en fazla imzaya ulaşılan ve imzacı sayısı en hızlı şekilde artan dilekçe olduğunu söyledi.

"Terörü desteklemekten..."

Hobart'ta büyüyen ve küçük bir Katolik okulunda öğrenim gören 39 yaşındaki uzman nörolog Ahmed, dilekçesinde "Senatör Fraser Anning'in, demokratik ve çok kültürlü ülkemizin yönetiminde yeri yok. Senatörlük makamından gönderilmesini ve aşırı sağ terörü desteklemekten emniyet teşkilatı tarafından soruşturulmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Avustralya'ya Pakistan'dan göç eden 35 yaşındaki yazar ve aktivist Sultan da "tüm toplulukları kötü gösteren görüş ve yorumları desteklemeyeceğini" ifade etti.

Ülkede siyasetçilerin parlamentodan gönderilmeleri için suç işlemiş ya da çifte vatandaş olmaları gerekiyor.

Skandal sözler

Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından Anning'in "Yeni Zelanda sokaklarında bugün kan dökülmesinin gerçek nedeni, her şeyden önce Müslüman fanatiklerin Yeni Zelanda'ya göç etmesine izin veren göçmen programıdır." sözleri tepkiye yol açmıştı.

Saldırının gerekçesinin Yeni Zelanda'da artan Müslüman nüfusu olduğunu savunan Avustralyalı Senatör Anning, "Bugün Müslümanlar kurban olmuş olabilir ama genelde saldırıları düzenleyenler onlar. Dünya genelinde Müslümanlar inançları adına insanları öldürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Anning, İslam'ı "şiddet dini" olarak da nitelendirmişti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, açıklama üzerine Twitter hesabından Anning'i kınayan paylaşımda bulunarak, "Senatör Anning'in Yeni Zelanda'da vahşi, sağcı, aşırılıkçı bir teröristin kanlı saldırılarından göçü sorumlu tutması iğrenç. Böyle görüşlere, bırakın Avustralya Parlamentosunu, Avustralya'da yer yok." değerlendirmesini yapmış, Anning hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğini söylemişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 23:42
  1. Fraser Anning

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gomis paylaştı: Kartal, kanarya ve balık...
    1. Gomis paylaştı: Kartal, kanarya ve..
    2. Pamukören’de şehitler için keşkek..
    3. Bakan açıkladı: Müteahhitler sınıflara..
    4. Irak ile PKK arasında çatışma! Ölüler..
    5. Didim’de 22 düzensiz göçmen yakalandı
    6. 1. İstanbul Öykü Festivali'ne yoğun ilgi
    7. Ve açıldı... Test sürüşünü Başkan..
    8. AK Parti’den CHP’ye toplu ulaşım cevabı
    9. Yalçın Topçu: Rastgele bir hastanın..
    10. Katar ile Irak arasındaki ticari..
    11. GÜNDEM ÖZETİ / 18 Mart 2019
    12. Ayan, seçim çalışmalarını sürdürüyor
    13. Cezayir'deki eğitim sendikaları..
    14. Kan donduran cinayet! Cesedi saatlerce..
    15. Canlı yayında ilginç anlar: Kulüp..
    16. “Çanakkale bu yüce milletin yeniden..
    17. Etiyopya ve Endonezya kazaları..
    18. Ömer Selim Alan’a Tepebaşı..
    19. Stadı ateşe verdiler!..
    20. ABD Kongre heyeti Sudan Başbakanı İla..
    21. Ülke şokta! Toplu mezar bulundu
    22. Irkçı senatöre büyük şok! 1 milyondan..
    23. Kafe önündeki silah sesleri paniğe..
    24. Fransız siyasetçi Catherine Blein'den..
    25. Cezayir'de halk hareketine,..
    26. Bakan Soylu: "Burunlarından fitil..
    27. TBMM Başkanı Şentop: "Önümüzdeki 20-25..
    28. Panathinaikos-Olympiakos maçı olaylar..
    29. Binali Yıldırım müjdeyi verdi!
    30. Filistin, İsrail mahkemesinin Rahmet..
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Avrupa'da İslam nefreti ayyuka çıktı! Teröristlerin hiçbiri ceza almadı
    Avrupa'da İslam nefreti ayyuka çıktı! Teröristlerin hiçbiri ceza almadı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı