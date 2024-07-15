Irkçı saldırılar hızla tırmanıyor

Almanya'da Türk nüfusunun en kalabalık olduğu Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde ırkçılık ve antisemitik şiddete dönük rapor açıklandı. Irkçı şiddet mağdurlarına yönelik uzman danışma merkezlerinin raporu, şiddetin giderek arttığını gözler önüne serdi. Geçen yıl 355 ırkçı şiddet vakası kaydedildi, bu vakalarda 452 kişi doğrudan mağdur oldu. Kayda geçmeyen vaka sayısı da oldukça yüksek.

YARALAMA SAYISI ÜST SEVİYEDE

Rapora göre, tehlikeli yaralama suçlarının sayısında belirgin artış yaşandı, bir kişi öldürüldü. Geçen yıl yaralama sayısı 88 vakayla en üst düzeye ulaştı. Sayı, NRW'deki toplam suçların neredeyse dörtte birine denk geldi. Bir önceki yıla kıyasla şiddetin giderek daha da pervasızlaştığı açıklandı. En çok mülteciler, göçmenler, Müslümanlar, siyahiler mağdur oldu.

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