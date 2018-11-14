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Irkçı partiden Türk karşıtı video!

Avusturya'da Müslüman ve Türk karşıtlığı büyüyor. Ülkede 2019'da yürürlüğe girecek yeni resimli sigorta kartlarına ilişkin hazırlanan videoda, Müslümanları ve Türkleri aşağılayıcı ifadeler kullanılıyor.

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:18

Avusturya'da iktidar ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Müslüman ve Türk karşıtı videosu tepkilere yol açtı. Özgürlük Partisi FPÖ videoyu kaldırmak zorunda kaldı.

Avusturya'da 2019'da yürürlüğe girecek yeni resimli sigorta kartlarına ilişkin bir video hazırlayan aşırı sağcı parti, yeni kartların fotoğraflı olması nedeniyle sağlık sisteminde yasa dışı bir işlemin yapılamayacağının anlatıldığı görselde Ali ve Mustafa isimleri kullandı. Videoda açık bir şekilde ülkedeki belirli bir azınlık grup hedef alınarak ırkçı saldırıda bulunuldu.

Sosyal medyada hızla yayılan videoya çok sayıda vatandaş tepki gösterirken birçoğu ise en yakın polis karakoluna giderek suç duyurusunda bulundu.

"Bu olanları Başbakan Sebastian Kurz görüyor"

Ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti'den (SPÖ), ırkçı içerikli videoya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, hükümetin sosyal medyada nefret söylemi başlıklı bir sempozyumu düzenlediği bir günde, hükümet ortağı aşırı sağcı partinin nefret söylemini yaygınlaştırdığına dikkati çekilerek, "Bu ırkçı video aşırı sağcı FPÖ'nün seviyesizlikte ulaştığı en son nokta. Bu olanları Başbakan Sebastian Kurz görüyor ve müsaade ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Diğer muhalefet partilerinin yanı sıra ülkenin tanınmış televizyon sunucularından Armin Wolf de videoya tepki göstererek paylaşımın yabancı karşıtı açık bir ırkçılık olduğunu ifade etti.

Tepkiler üzerine aşırı sağcı parti, ırkçı görseli bütün platformlardan kaldırmak zorunda kaldı.

Video ne anlatıyor

Animasyon konusu olarak, Ali doktora gider ve kuzeni Mustafa'nın e-kartını sunar, çünkü sigortasızdır. Ali artık Mustafa'nın sağlık sigortasından yararlanamaz. Ardından, Sosyal İşler Bakanı Beate Hartinger-Klein (FPÖ), tedbirin "sosyal sistemimizde herhangi bir sigorta ödemeyenlerin hile yapmasını" engelleyeceğini açıklıyor. Ve son olarak, "üzgünüm Ali," diye bitiyor video. Ve izleyici kime teşekkür etmek zorunda olduğunu unutmamalıdır diye bir slogan yansıtılıyor.

 

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 17:18
  1. Avusturya
  2. ırkçı parti

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