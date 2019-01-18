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Irkçı Johnson'dan 'U dönüşü'

Irkçı açıklamalarıyla sürekli gündeme gelen eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Brexit sürecindeki Türkiye açıklamalarını inkar ederek, "Türkiye hakkında bir tek şey bile söylemedim. Son 20 yılda konuşmalarımı izleyen herkes bilecektir ki ben daima göçmenleri savunan ve destekleyen kampta yer aldım." dedi.

18 Ocak 2019 Cuma 21:04
Irkçı Johnson'dan 'U dönüşü'

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Brexit referandumuna giden kampanya sürecinde Türkiye ile ilgili hiç konuşmadığını iddia etti.

Temmuzda hükümetin yeni Brexit yaklaşımına itiraz ederek Dışişleri Bakanlığı görevini bırakan Johnson, Staffordshire bölgesinde İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinde gelinen noktayı değerlendirdiği bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından soruları yanıtlayan Johnson’a bir gazeteci, 2016 yılındaki Brexit referandumuna giden kampanya sürecinde 77 milyon Türk'ün İngiltere’ye göç edebileceğini söylediğini hatırlatarak, "Bu, sırf seçim kazanmak için her şeyi söyleyebileceğinizin kanıtı olabilir mi?" diye sordu.

"İnkar mı ediyorsunuz"

Johnson, "Referandumda Türkiye ile ilgili hiçbir şey söylemedim. Türkiye hakkında bir tek şey bile söylemedim. Son 20 yılda konuşmalarımı izleyen herkes bilecektir ki ben daima göçmenleri savunan ve destekleyen kampta yer aldım." şeklinde konuştu.

Bir başka gazetecinin, "2016’da yaptığınız açıklamaları inkar mı ediyorsunuz?" şeklinde ısrar etmesi üzerine Johnson, "Hiçbir şey söylemediğim için inkar da edemem. Türkiye hakkında hiçbir değerlendirme yapmadım." cevabını verdi.

Cameron'a mektup yazmıştı

Ancak Johnson 2016 nisan ayında yaptığı bir konuşmada "Son derece Türk taraftarıyım ancak 77 milyon Türk ahbabımın ve Türk kökenlilerin buraya herhangi bir kontrol olmadan gelmesini düşünemiyorum. Bu çılgınca olur. İşlemez." sözlerini kullanmıştı.

İngiltere'nin AB'den ayrılması için yürütülen kampanyanın liderliğini yapan Johnson, dönemin Adalet Bakanı Michael Gove ile dönemin Başbakanı David Cameron’a hitaben kaleme aldığı mektupta da AB üyesi olmaya hazırlanan Türkiye’den gelecek göçü önlemenin tek yolunun AB’den ayrılmak olduğunu iddia etmişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı. Ayrılık yanlılarının yürüttüğü kampanyanın ana temasını göçmen ve yabancı karşıtlığı oluşturmuştu.

Osmanlı döneminde Damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık yapan ve İstiklal Mücadelesi'ne karşı tavrıyla bilinen Ali Kemal Bey'in torununun oğlu olan Johnson, Türk kökenini sık sık hatırlatmasıyla biliniyor.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 21:04
  1. Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson
  2. İngiltere

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