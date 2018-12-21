Irkçı bir hastalık: MS

MS (Multiple skleroz) hastalığı, hem dünyada hem de Türkiye'de önemli bir sağlık sorunu olarak kabul ediliyor. Türkiye'de 35 bin kadar genç insanın etkilendiği bir hastalık bu..

MS (Multiple skleroz) akıl hastalığı ya da ruhsal bir hastalık değildir. Mutlaka ilerleyici olacak ya da özürlülükle telaffuz edilecek bir hastalık da değil..

Şimdi yazacağımız tuhafınıza gidecek ama bu illet "beyaz ırk hastalığı.. Daha çok beyaz ırkı ilgilendiriyor. Asya toplumlarında ya da Afrika'da daha az görülüyor.

Eh biz ikisinin arasında bir yerdeyiz, buğday tenliyiz. Yani "orta risk bölgesi"ndeyiz. Ülkemizde özellikle 20 ila 40 yaş arasındaki gençleri etkilediğini biliyoruz ve 35 ila 40 bin hastadan söz ediyoruz.

ABD, Kanada ve Kuzey Avrupa ülkeleri gibi yüksek risk bölgelerinde hastalık daha yaygın olarak görülüyor. Tüm dünyada 2.5 milyon, bazı kayıtlarda ise 3 milyona yakın MS hastası olduğu tahmin ediliyor. Bu hastaların da genç insanlar olduğu düşünüldüğünde, bütün toplumlar için önemli bir sağlık sorunu bu..

Multiple Skleroz; hareket aksaklığı, kaslarda güçsüzlük, kısmi felç, dengesizlik, konuşma ve görme bozuklukları gibi çeşitli belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Ataklar halinde görülen MS, erkeklere oranla kadınlarda 2 kat daha fazla görülüyor.

Neyin nesi bu MS?

MS (Multipl Skleroz) hastalığı, merkezi sinir sisteminin yani beynin ve omuriliğin hastalığıdır. Özellikle sistemindeki beyaz madde yapıları hastalanır. Bu beyaz maddede plak veya lezyon diye adlandırılan hasarlı alanlar görülür. Bu hasarlı alanlarda siniri çevreleyen miyelin denilen bir maddede kayıp oluşur.

MS hastalığında gelişebilecek reaksiyonlar önceden tahmin edilemez ve oldukça değişkenlik gösterir. Hastalığı tanımlayabilmek çok zor bir durumdur. Sinir sisteminde etkilenen yere ve etkilenme derecesine göre, hastalığın tipi ve şiddeti hastadan hastaya değişebilir.

MS hastalığının belirtileri ve tedavisi kişiye özeldir.

Benzer şekilde gelişen ve aynı bulgularla seyreden iki MS’li hasta bulabilmek mümkün değildir.

Belirtileri Nelerdir?

MS hastalığının belirtileri kişiye göre değişebilmektedir. MS’li hastalar, aşağıdaki problemlerin herhangi birini ataklar ve düzelmeler veya yavaş kötüleşen bir seyir izleyerek yaşayabilirler:

l Uyuşukluk, karıncalanma, iğnelenme,

l Güç kaybı, spazm, kas sertliği, kramp, ağrı. Güç kaybı vücudun bir tarafındaki kol ve bacakta veya her iki bacakta birden olabilir.

l Görme kaybı, çift görme,

l İdrar kaçırma ve idrar aciliyeti,

l Kabızlık,

l Konuşma bozukluğu,

l İktidarsızlık, isteksizlik

l Denge kaybı, bulantı,

l Yorgunluk,

l Depresyon,

l Kısa süreli hafıza problemleri,

l Yutma zorluğu

LÜTFEN ERKEN TEŞHİSE

YARDIMCI OLUN

MS hastalığının ilk belirtileri, kol ya da bacakta kuvvet azalması-güçsüzlük şikayeti ile başlar. MS’li hastalar genellikle yeni gelişen duyu bozuklukları, bulanık görme, denge bozuklukları, çift görme gibi belirtilerle doktora başvururlar. MS hastalığının belirtilerinin her hastada birbirinden farklı olabileceğini akılda tutmak gerekir.