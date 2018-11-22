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Irkçı başbakandan yeni provokasyon! Hedefinde Müslümanlar var

Irkçı politikalarla tanınan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Siyonizm karşıtlığı ile mücadele programında yine Müslüman göçmenleri hedef aldı.

22 Kasım 2018 Perşembe 21:45
Irkçı başbakandan yeni provokasyon! Hedefinde Müslümanlar var

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, katıldığı antisemitizm ve Siyonizim karşıtlığı ile mücadele konferansında Müslüman göçmenleri hedef gösterdi.

Avrupa'da yükselişini hızla sürdüren ırkçı politikaların önde gelen ülkelerinden Avusturya, Müslümanlara yönelik skandal açıklamaların adresi oldu.

"Her zaman büyük problem olur"

Başkent Viyana'da düzenlenen antisemitizm ve Siyonizim karşıtlığı ile mücadele konferansında konuşan Başbakan Sebastian Kurz yine Müslümanları hedef aldı.

"Ülkenizde bulunan göçmenlerin sadece bir kısmını entegre edebilirsiniz. Ben şunu düşünüyorum; bu kontrol edilemez göç akışı, ülke için her zaman büyük problem olur" diyen Kurz, özellikle Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerin, İsrail'e ve antisemitik düşünce karşıtlarına sıkıntı oluşturabileceğini söyledi.

Protesto edildi

Konferans öncesi, Başkent Viyana'daki Devlet Operası önünde toplanan aktivistler ise Kurz'u protesto etti.

Protestoda, "Filistin topraklarında İsrail işgali durdurulsun" ve "Filistin yok ediliyor" pankartları açıldı.

Konferansa İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da katılacağı duyurulmuş ancak İsrail'de yaşanan hükümet krizi nedeniyle Netanyahu ziyaretini iptal etmişti.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 21:45
  1. Avusturya Başbakanı
  2. Sebastian Kurz
  3. Müslüman

YORUM YAZ

  • Ali ÇatakAli Çatak18 dk önce
    Müslümanların da hedefinde Avusturya başbanı Sebastian Kurz olmalı.
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