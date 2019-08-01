0553 313 94 23

İrfan Özsert kimdir nerelidir? İrfan Özsert YAŞ karaları

30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral İrfan Özsert korgeneralliğe terfi ettirildi. YAŞ terfi sonrası İrfan Özsert’in kim olduğu araştırılıyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:08
İrfan Özsert kimdir nerelidir? İrfan Özsert YAŞ karaları

30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral İrfan Özsert korgeneralliğe terfi ettirildi. YAŞ terfi sonrası İrfan Özsert’in kim olduğu araştırılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan YAŞ sona erdi. YAŞ toplantısı sonrası YAŞ kararları açıklandı. 30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral İrfan Özsert korgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Kara Kuvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller; Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut ve Selami Arslan Tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu Tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller; Erdoğan Gür, İsmail Üner, Kutlay Demir, Ali Serin, Olcay Yılmaz ve Selçuk Aygün tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

İrfan Özsert kimdir?

Kara Harp Okulu Alay Komutanı olarak görev yapan Gaziantepli İrfan Özsert, görevinin 2. Yılı'nda Yüksek Askeri Şura kararı ile Tuğgeneralliğe terfi etti. İrfan Özsert'in Tümgeneralliğe terfi edip Genelkurmay Genel Sekreteri olarak atanması Gaziantep halkı tarafından sevinçle karşılandı. 1980 Yılı'nda Kuleli Askeri Lisesi'ni kazanan, 30 Ağustos 1987 Yılında Kara Harp Okulu'nu 4. olarak bitiren Tuğgeneral İrfan Özsert, sırasıyla Diyarbakır, Kuveyt, Amerika ve Belçika'da Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen görev yaptı. İstanbul'da Kurmay Yarbay olarak Tabur Komutanlığı yapan İrfan Özsert daha sonra Kara Harp Okulu Alay Komutanlığı'na atandı. Özsert çok sayıda birlikte görev yaptı. TÜM General Özsert daha önce de Orgeneral Işık Koşaner ve Orgeneral İlker Başbuğ'un KKKT'de Özel Sekreterliğini yaptı.

Genel Kurmay Genel Sekreteri olarak atanan İrfan Özsert, , çok iyi derecede İngilizce biliyor. Aslen Gaziantep Nizipli olan 50 yaşındaki Tuğgeneral İrfan Özsert, aynı zamanda yeminli mali müşavir Şefik Özsert'in kardeşi Özsert Paşa,  evli ve 1 çocuk babası.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:08
  1. İstanbul
  2. Gaziantep
  3. Diyarbakır
  4. İrfan Özsert kimdir nerelidir?
  5. İrfan Özsert YAŞ karaları
  6. 2019 yaş kararları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 YAŞ terfi listesi son dakika Bahtiyar Ersay kimdir?
    1. 2019 YAŞ terfi listesi son dakika..
    2. Giresunspor, Erzurum kampını tamamladı
    3. MİT ve polisten ortak operasyon!..
    4. Polis ortada kaldı, 5 araba birbirine..
    5. "Kozmik Oda kumpası" davası
    6. Didim Belediyesi kursiyerlere bağlama..
    7. Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu
    8. Sivasspor, Cumhuriyet Kupası’nda..
    9. İrfan Özsert kimdir nerelidir? İrfan..
    10. AK Partili vekiller kurbanlarını..
    11. Boş evde çıkan yangın paniğe sebep oldu
    12. BM, Suriye'deki hastane saldırıları..
    13. Avrupa Koleji bursiyerlerine..
    14. Mehmet Yiğiner ve Murat Cavcav, TSYD..
    15. Başkan Uysal’dan, çay servisli empati..
    16. Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Elmas;..
    17. Kastamonu’da, Kanyon ve Doğa Sporları..
    18. YAŞ kararıyla, Kara Kuvvetleri..
    19. Antalya'da uyuşturucu ticareti..
    20. Düzce Üniversitesi sel felaketi için..
    21. Kıbrıs’ın Fethi’nin 448’inci yılı..
    22. "Birçok Avrupa ülkesinden daha ileri..
    23. Çalımbay, Mert Hakan’a izin vermedi
    24. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim..
    25. Altyapı çalışması için kanal suyu..
    26. YAŞ kararları son dakika YAŞ kararıyla..
    27. Ampute Milli Futbol Takımı, Osman..
    28. Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 1 yılda 1..
    29. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim..
    30. Başkan Cengiz Sındırgı’da
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'