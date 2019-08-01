İrfan Özsert kimdir nerelidir? İrfan Özsert YAŞ karaları

30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral İrfan Özsert korgeneralliğe terfi ettirildi. YAŞ terfi sonrası İrfan Özsert’in kim olduğu araştırılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan YAŞ sona erdi. YAŞ toplantısı sonrası YAŞ kararları açıklandı. 30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral İrfan Özsert korgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Kara Kuvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller; Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut ve Selami Arslan Tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu Tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller; Erdoğan Gür, İsmail Üner, Kutlay Demir, Ali Serin, Olcay Yılmaz ve Selçuk Aygün tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

İrfan Özsert kimdir?

Kara Harp Okulu Alay Komutanı olarak görev yapan Gaziantepli İrfan Özsert, görevinin 2. Yılı'nda Yüksek Askeri Şura kararı ile Tuğgeneralliğe terfi etti. İrfan Özsert'in Tümgeneralliğe terfi edip Genelkurmay Genel Sekreteri olarak atanması Gaziantep halkı tarafından sevinçle karşılandı. 1980 Yılı'nda Kuleli Askeri Lisesi'ni kazanan, 30 Ağustos 1987 Yılında Kara Harp Okulu'nu 4. olarak bitiren Tuğgeneral İrfan Özsert, sırasıyla Diyarbakır, Kuveyt, Amerika ve Belçika'da Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen görev yaptı. İstanbul'da Kurmay Yarbay olarak Tabur Komutanlığı yapan İrfan Özsert daha sonra Kara Harp Okulu Alay Komutanlığı'na atandı. Özsert çok sayıda birlikte görev yaptı. TÜM General Özsert daha önce de Orgeneral Işık Koşaner ve Orgeneral İlker Başbuğ'un KKKT'de Özel Sekreterliğini yaptı.

Genel Kurmay Genel Sekreteri olarak atanan İrfan Özsert, , çok iyi derecede İngilizce biliyor. Aslen Gaziantep Nizipli olan 50 yaşındaki Tuğgeneral İrfan Özsert, aynı zamanda yeminli mali müşavir Şefik Özsert'in kardeşi Özsert Paşa, evli ve 1 çocuk babası.