İrfan Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden İrfan Çiftçi için İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlüğünde tören düzenlendi.

Kültür sanat dünyasının önemli isimlerinden yazar ve şair, İÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İrfan Çiftçi'nin cenazesi İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne getirildi.

Burada düzenlenen törende konuşma yapan İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Çiftçi'yi tanımaktan gurur duyduğu belirterek, "İrfan Çiftçi kendisini Türk milletine ve Türk kültürüne adamış bir vakıf insandı. Tüm derdi davası kavgası Türk gençliğinin kendi benliğine sahip çıkması, kendi benliğindeki değeri fark etmesi ve tüm müktesebatını bu milletin geleceğine vakfetmesiydi." şeklinde konuştu.

Çiftçi'nin çalışmalarının Türkiye ile sınırlı kalmadığını dile getiren Ak, "Türk dünyasının gönül ve kültür dostu çevremizdeki tüm fertlerini de aynı coşkuya ve aynı heyecana kavuşturmak azmi içindeydi." dedi.

İÜ eski rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet ise Çiftçi'nin Fethi Gemuhluoğlu'nun esintileri kendisinde hissedilen bir gönül pınarı ve kültür insanı olduğunu vurguladı.

Söylet, "İrfan Çiftçi ile çok sık birlikte olmadık ama öyle insanlar vardır ki, sevmek için saymak için hatırlamak için yan yana durmanız gerekmez. Kucağını açtığı zaman bir kolu Türkistan'da bir eli Bosna'da olan bir insandı ve fikri ayrılık gözetmeksizin dokunduğu herkese bunu gönlüyle hissettiren bir insandı." değerlendirmesini yaptı.

İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan ise vefat haberini aldığında ilk önce derin bir boşluk hissettiğini belirterek, "Yurt dışındaki görevinden dönüşü salgın sürecine denk geldiği için kendisiyle sınırlı bir temasımız olmuştu. Nasıl olsa döndü deyip karşılıklı olarak öteledik. Ölüm bir gerçektir. Hayatın bir bakiyesi ölümün yeni bir başlangıcın ilk adımı olduğunu bilsem de, İrfan hoca gibi sevdiğim bir insandan ayrı kalmak ağır geliyor." şeklinde konuştu.

- "Hayatını bir coşku insanı olarak yaşadı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Hepimiz ölümlüyüz ve hepimiz öleceğiz ama çok az insan ahirete doğar. İrfan Bey kardeşim hayatını bir coşku insanı olarak yaşadı." dedi.

Çiftçi'yi Erol Olçok ve Edibe Sözen aracılığıyla tanıdığını anlatan Ünal, şunları kaydetti:

"Bir insanın düşünceleri değil daha çok size yaşattığı duygu, hatıraları oluşturur. İrfan Bey'in bende oluşturduğu duygu Erol Olçok ile ortaktı. Ne kadar kederli, üzüntülü olsanız Erol Bey bir rüzgar gibi gelir üzerinizden gamı kederi alır götürür yerine umut, sevinç ve inanç bırakırdı. İrfan Bey de öyleydi. Hep gülümser, olgunlukla bakardı."

Çiftçi'nin hiç itiraz ettiğine ve ısrarcı olduğuna şahit olmadığını dile getiren Ünal, "Sözünü söyler sonra sözün sizdeki karşılığına bakar ve 'eyvallah' derdi. Bu geldiği terbiyenin, kendisine örnek aldığı insanların onun ruhunda oluşturduğu aksülameldi." ifadesini kullandı.

Yazar Sait Başer, cesaret, vefa, sadakat ve tabiiliğin İrfan Çiftçi'de bir örnek bulduğunu belirterek, "Çok sevdiği piri bildiği Abdülkadir Geylani hazretlerinin, çok sevdiği ehlibeytin sancağı altında huzur içinde olmasını niyaz ediyorum, öyle olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

İÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın, Yılmaz'ın Çiftçi'nin hayatına ve çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaştığı programda Prof. Dr. Edibe Sözen, Prof. Dr. Coşkun Çakır, Prof. Dr. Abdülkadir Emeksiz, Prof. Dr. Hikmet Kırık, Dr. Öğretim Üyesi Can Ceylan ve şair Lale Müldür de konuşma yaptı.

Babası İlhan Çiftçi, kardeşleri Nedim Çiftçi, Engin Çiftçi, Arzu Çiftçi, Nevin Top, eşi Aylin Çiftçi, oğulları Ahmet Atahan Çiftçi ve Mehmet Metehan Çiftçi'nin de katıldığı tören Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle sona erdi.

- Tabut bayraklarla örtüldü

Cenaze namazı için Fatih Cami avlusuna getirilen tabutun üstü Türkiye, Azerbaycan, Doğu Türkistan ve Kırım bayraklarıyla örtüldü.

Cenazeye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, yazar Dursun Gürlek, ebru sanatçısı Ahmet Hikmet Barutçugil, akademisyen ve yazar Doç. Dr. Şükrü Sim, karikatürist Hasan Kaçan, gazeteci-yazar Ayşe Böhürler ile Çiftçi'nin ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınan Çiftçi'nin naaşı dualar eşliğinde Gebze'de bulunan aile mezarlığına defnedilmek üzere yola çıktı.

- İrfan Çiftçi kimdir?



Kars'ın Arpaçay ilçesinde 27 Mayıs 1965'te dünyaya gelen İrfan Çiftçi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden 1990'da mezun oldu ve aynı fakültede "Türkistan'daki Türk Cumhuriyetlerinde Sosyo-Ekonomik ve Siyasal Değişim" teziyle yüksek lisansını, "Uluslararası İlişkilerde 'Öteki' Kavramı ve AB-İKÖ İstanbul Buluşmasında Türk Modeli Söyleminin Gelişimi" teziyle doktorasını tamamladı.

Çalışmaya küçük yaşta başlayan ve farklı yerlerde araştırmacı, editör, kültür-sanat servisi sorumlusu, muhabirlik ve yazarlık yapan Çiftçi, İstanbul Üniversitesi ÖKM'de öğretim görevlisi ve sanat yönetmeni, MÜSİAD Genel Merkezide basın danışmanı ve yayın müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ'de genel koordinatör, İBB Kültür İşleri Daire Başkanlığında genel koordinatör olarak çalıştı.

Çiftçi, yazıları ve televizyon programlarıyla da kültür sanat dünyasının nabzını tutarken, 2001'den itibaren İÜ'de öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürdü.

Cuma günü 55 yaşında vefat eden kültür sanat dünyasının önemli isimlerinden yazar ve şair İrfan Çiftçi, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde Kültür ve Tanıtma Müşavirliği görevinde de bulundu.