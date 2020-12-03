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Spor İrfan Can'ın hedefi Avrupa
Spor

İrfan Can'ın hedefi Avrupa

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldukları maçta yıldızlaşan İrfan Can Kahveci hakkında yaptığı açıklamada, İrfan Can'ın Avrupa'da oynamak istiyorsa iyi futbol ortaya koyması gerektiğini söylediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 00:33:00 -
İrfan Can'ın hedefi Avrupa

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maça kötü başladıklarını kaydeden Okan Buruk, "İlk maçtan beri kaybettiğimiz tüm maçlarda bunu yaşadık. Maça iyi başlamadık belki de. İlk Leipzig maçı, Manchester deplasmanı, bu maç, kötü başlangıçlar yaptık. Oyunun devamında çevirmeye çalıştık. Planımız önde baskı yapıp, rakibin yarı sahasında kazandığımız toplarla rakip kaleye gitmekti. Birkaç baskıdan kazandığımız topla ilk yarıda pozisyona girdik, onun dışında rakibe kolay pozisyonlar verdik." dedi.

"Kolay goller yedik"

Şampiyonlar Ligi temposunda oynayabildiklerini söyleyen Buruk, "2. yarının başından maçın sonuna kadar oyunun daha çok hakimiydik, rakibe daha çok baskı yaptık. Tempomuzu kabul ettirdik ve zaman zaman da daha yüksek tempoya çktık. Süper Lig ile Premier Lig ve Bundesliga'yı tempo olarak karşılaştırıyoruz, Şampiyonlar Ligi'nde de yüksektir ve biz bu tempolara çıktık. 3-3'ü de bulduk, belki 1 gol daha atabiliriz diye düşündük. Bugün baktığımızda yiyeceğimiz golleri yemedik, yemeyeceğimiz golleri çarpmalarla yedik. Futbolda her şey var. Ben oyuncularımı performansları nedeniyle tebrik ediyorum. İrfan'ın 2. yarıdaki oyunu bize katkı sağladı. Kolay goller yedik, kolay da şanslar elde ettik, kazanabilirdik." ifadelerini kullandı.

"İrfan Can Kahveci için Şampiyonlar Ligi çok önemli"

Maçta ceza alanı dışından yaptığı vuruşlarla hat-trick yapan İrfan Can Kahveci'nin performansı sorulan teknik adam, "İrfan Can Kahveci için Şampiyonlar Ligi çok önemli. Bu sezon başında konuştuğumuzda, Şampiyonlar Ligi'nin önemini, iyi takımlarda Avrupa'da oynamak istiyorsa iyi futbol ortaya koyması gerektiğini söyledik. Bugün hem ofansif, hem defansif anlamda iyi oynadı. 3 tane çok güzel gol attı, bu çok önemli, çok değerli. 3 gol de ceza sahası dışından. Onun değerini ortaya çıkaracak bir şey bu. Demba Ba ile dün de bunu konuştuk, İrfan'ın çok kaliteli olduğunu, çok daha iyi yerlerde olması gerektiğini ve olabileceğini söyledik. Her maç bu performansı ortaya koyması gerekiyor." diye konuştu.

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