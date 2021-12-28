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Spor İrfan Can Kahveci’ye sert uyarı
Spor

İrfan Can Kahveci’ye sert uyarı

Yıldız futbolcu, bugüne kadar sarı-lacivertli formayla 25 maçta 1 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu

Yeniakit Publisher
2021-12-28 11:57:00 -
İrfan Can Kahveci’ye sert uyarı

Yıldız futbolcu, bugüne kadar sarı-lacivertli formayla 25 maçta 1 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci'nin hayal kırıklığı yaratması gündem oldu. Yaşadığı sakatlıklar, özel hayatına dikkat etmemesi ve vasat performansıyla tartışılır duruma gelen milli futbolcuya yönetimden hayli sert uyarılar geldi.

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci krizi yaşanıyor. Geçen sezon devre arasında 13 milyon euroya transfer edilen yıldız futbolcunun saha içi performansından çok agresif görüntüsüyle gündeme gelmesi rahatsızlık oluşturdu.

Malatyaspor maçında oyundan çıkarken teknik heyete tepki gösteren milli futbolcu, yönetim tarafından sert bir şekilde uyarıldı.

İrfan Can'a “Kendine gel” ikazı yapılarak performansını yükseltmesi istendi.

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