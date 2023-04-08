  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İrfan Can Kahveci hakkında yeni iddia! Soyunma odasında…
Spor

İrfan Can Kahveci hakkında yeni iddia! Soyunma odasında…

Yeniakit Publisher
2023-04-08 17:07:00 -
İrfan Can Kahveci hakkında yeni iddia! Soyunma odasında…

Fenerbahçe'de tribünlerden büyük tepki gören İrfan Can Kahveci'nin isyan ederek "Böyle bir haksızlık olamaz. Bunları hak etmiyorum" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de tribünler tarafından tepki gören İrfan Can Kahveci kendisine yönelik gelen tepkilere isyan etti. Kayserispor ile oynanan kupa maçının 68. dakikasında oyuna giren İrfan Can Kahveci, taraftarlardan büyük tepki gördü.

İrfan Can Kahveci gördüğü tepki üzerine direkt soyunma odasına gitmek istedi ancak bunu gören Jorge Jesus, İrfan Can'ı tutarak taraftarı selamlamasını istedi.

"Ben bunları hak etmedim"

Saha içinde teknik direktör Jorge Jesus tarafından güçlükle teselli edilen Kahveci'nin tavrı soyunma odasında da devam etti. Soyunma odasında sinirden gözyaşı döken Kahveci'nin "Böyle bir haksızlık olamaz. Bunları hak etmiyorum" dediği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23