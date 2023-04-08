İrfan Can Kahveci hakkında yeni iddia! Soyunma odasında…

Fenerbahçe'de tribünler tarafından tepki gören İrfan Can Kahveci kendisine yönelik gelen tepkilere isyan etti. Kayserispor ile oynanan kupa maçının 68. dakikasında oyuna giren İrfan Can Kahveci, taraftarlardan büyük tepki gördü.

İrfan Can Kahveci gördüğü tepki üzerine direkt soyunma odasına gitmek istedi ancak bunu gören Jorge Jesus, İrfan Can'ı tutarak taraftarı selamlamasını istedi.

"Ben bunları hak etmedim"

Saha içinde teknik direktör Jorge Jesus tarafından güçlükle teselli edilen Kahveci'nin tavrı soyunma odasında da devam etti. Soyunma odasında sinirden gözyaşı döken Kahveci'nin "Böyle bir haksızlık olamaz. Bunları hak etmiyorum" dediği ifade edildi.