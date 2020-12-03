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Spor İrfan Can Kahveci attığı gollerle tarihe geçti
Spor

İrfan Can Kahveci attığı gollerle tarihe geçti

Medipol Başakşehir futbolcusu İrfan Can Kahveci, Devler Ligi'nde Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'dan sonra bir maçta Türk takımları adına 3 gol atan üçüncü futbolcu olmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 00:08:00 -
İrfan Can Kahveci attığı gollerle tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in, RB Leipzig'e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, Devler Ligi'nde Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'dan sonra bir maçta Türk takımları adına 3 gol atan üçüncü futbolcu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Başakşehir, evinde Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu. Bu müsabakada turuncu-lacivertlilerin gollerini atan başarılı futbolcu İrfan Can Kahveci, adını Türk futbol tarihine yazdırdı. İrfan, Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta Türk takımları lehine 3 gol atan üçüncü oyuncu olmayı başardı.

Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'yle 2014'te Manchester United ağlarını 3 defa sarsarken, Burak Yılmaz da Galatasaray forması altında 2012'de Cluj deplasmanında 3 gol atmayı başarmıştı.

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