İrfan Can: Hep asker selamı yapacağım

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği maçta tek golü atan ve sonrasında Asker Selamı veren İrfan Can Kahveci ile başkan Göksel Gümüşdağ, karşılaşma sonrasında konuştu.

Milli Takım'da yaptıkları Asker Selamı'na karşı Avrupa'nın ayaklanmasına tepki gösteren İrfan Can, "Bundan sonra gol attığımda hep Asker selamı yapmak istiyorum. Neden bu kadar zorlarına gitti Mehmetçik Selamı? Askerlerimizi destekliyoruz, inşallah bundan sonra gol atarım ve daha çok yaparım" dedi.

"Sevgimizi Mehmetçik'e yollamak bizim en büyük hakkımız"

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise, "Hepimiz Mehmetçik'iz, biz hep öyle doğarız. Terör örgütüne karşı haklı mücadelede sevgimizi Mehmetçik'e, komutanlara yollamak bizim en büyük hakkımız. UEFA'nın çifte standartı bırakması lazım. Aynı selamı Fransız oyuncu Macron'a verince sorun yok" ifadelerini kullandı.