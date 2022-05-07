İranlı yetkiliden itiraf: Türk üslerini biz vurduk! Türkiye'nin o şehrinden iki tane ev aldı

İran Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Hüseyin Taeb'in kardeşi, aynı zamanda "Ammar Karargahı" Başkanı Mehdi Taeb'in sızdırılan ses kaydında; "Irak'taki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsleri biz hedef aldık" dediği iddia edildi.



Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yayımladığı bir istihbarat raporunda; terör örgütü PKK'nın İran destekli militanlarla işbirliği yapmaya başladığı belirtilmişti.

Aynı raporda; İran destekli militanların son aylarda Irak ve Suriye'deki Türk güçlerine saldırılar düzenlediği kaydedilerek, "Irak'taki bu saldırıların bazıları PKK ile işbirliği içinde gerçekleşti" denilmişti.

Kapsamlı raporda, "Türkiye'nin Şubat ayında kuzey Irak'ta PKK'yı hedef aldığı saldırıların ardından İran destekli militan bir grup, Musul'un kuzeyindeki Türkiye'nin askeri üssüne roket saldırısı düzenledi" ifadesi kullanılmıştı.

İranlı yetkili: Türk üslerini biz vurduk

Pentagon'un raporundan kısa bir süre sonra İran medyasında çok önemli bir haber yayımlandı.

İran Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Hüseyin Taeb'in kardeşi, aynı zamanda Ammar Karargahı Başkanı Mehdi Taeb'in sızdırılan ses kaydında; "Irak'taki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsleri biz hedef aldık" dediği iddia edildi.

Sızdırılan bu bilgi ile alakalı Tahran yönetimi ve İran Devrim Muhafızları'ndan doğrulama ya da yalanlama gelmedi.

"Türk limanlarını vurabiliriz"

Taeb; Türkiye ile ilgili bölümde ayrıca, Ankara'nın ABD yaptırımlarını aşmak için İran'la işbirliği yaptığını, Türkiye'nin petrol ithalatına bağımlı olduğunu ve "bir savaş durumunda İran'ın Türk limanlarını balistik füzelerle vurabileceğini" iddia etti.

Ev almışlar

Ses kaydında Taeb ayrıca; İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın ailesinin bebek alışverişini Türkiye'de yapmasıyla alakalı bilgi ve fotoğrafları; Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yakın çevresinin medyaya sızdırdığını öne sürdü. İşin içinde istihbaratın da olabileceğini kaydeden Taeb; Galibaf'ın eşinin 1,6 milyon dolara İstanbul'da 2 tane daire aldığını belirtti.