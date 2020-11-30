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Dünya İranlı yetkili televizyonda konuştu! Suikastta gerçeği açıkladı
Dünya

İranlı yetkili televizyonda konuştu! Suikastta gerçeği açıkladı

İranlı bir yetkili, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastında kullanılan silahların İsrail yapımı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:01:00 - 2020-11-30 13:08:06
İranlı yetkili televizyonda konuştu! Suikastta gerçeği açıkladı

İran'da Arapça yayın yapan devlet televizyonu El Alem'e konuşan adı açıklanmayan bir yetkili, İsrail'in Fahrizade suikastında parmağı olduğuna dair deliller bulunduğunu belirtti.

Söz konusu yetkili, "Siyonist rejim, Fahrizade suikastı için İran devrimi karşıtı unsurları kullandı. Terör saldırısında kullanılan silahlar uydudan kontrol edilebilen İsrail yapımı." ifadelerini kullandı.

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