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Dünya İranlı yetkili konuştu! Saldırının asıl amacı, ‘Büyük şekilde devreye girer’
Dünya

İranlı yetkili konuştu! Saldırının asıl amacı, ‘Büyük şekilde devreye girer’

Bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından konuşan İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, "Bu tür terör olaylarının ardından büyük bir psikolojik operasyon devreye girer. Bu şekilde istihbarat ve güvenlik kurumları zayıflatılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 12:37:00 -
İranlı yetkili konuştu! Saldırının asıl amacı, ‘Büyük şekilde devreye girer’

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından başlayan istihbarat zaafı tartışmalarını "psikolojik operasyon" olarak nitelendirdi.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda Rebii, "Bu tür terör olaylarının ardından büyük bir psikolojik operasyon devreye girer. Bu şekilde istihbarat ve güvenlik kurumları zayıflatılmamalıdır." ifadelerini kullandı. 

Saldırının amacı

Fahrizade suikastının, ABD Başkanı Donald Trump sonrası dünyanın daha az gerilimli bir düzene kavuşma ihtimalinden rahatsız olanlar tarafından gerçekleştirildiğini savunan Rebii, saldırının amacının da "Toplumun huzuru ve bölgenin güvenliğini bozmak, insanları ümitsizliğe sevk etmek, Tahran'ın güttüğü stratejisinde kafa karışıklığı meydana getirmek ve İran'ı düşman tarafından tasarlanan sahada oynamaya zorlamak" olduğunu kaydetti.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Ülkede reformistlere yakınlığıyla bilinen bazı siyasiler, Fahrizade suikastında İran istihbarat birimlerinin zaafı olduğunu, ABD ve İsrail istihbaratının İran'ın en önemli birimlerine sızdıklarını öne sürmüştü.

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Yorumlar

Ulvi

Devrim muhafızlarına dokundu galiba...Adamlar göstere göstere en önemli adamlarınızı Hakkın rahmetine kavuşturuyor.Hala istihbaratı savunuyor.Devrim muhafızlarını ve savakı Savunacağına içlerine yerleşmiş fetö benzeri ihaneti bulun çıkarın.Bir problemi kabul etMek çözümü yolunda atılan ilk adımdır.
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ayşe mut

BİZİM DE FİZİKÇİLERİMİZİ TORYUM ÜZERİNDE ÇALIŞANLARI DA BU İSRAİL MOSSAD UÇAĞA UZAKTAN KUMANDA İLE YA DA YERDEYKEN BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE EDEREK UÇAĞIN ISPARTA DA DÜŞMESİ SAĞLANDI ASELSAN MÜHENDİSLERİNİ DE ÖLDÜRENLER BUNLAR
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