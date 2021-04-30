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Dünya İranlı eski Devrim Muhafızları Genel Komutanı Muhsin Rızai Cumhurbaşkanlığına adaylığını duyurdu
Dünya

İranlı eski Devrim Muhafızları Genel Komutanı Muhsin Rızai Cumhurbaşkanlığına adaylığını duyurdu

İran'da eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, 18 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 17:32:00 -
İranlı eski Devrim Muhafızları Genel Komutanı Muhsin Rızai Cumhurbaşkanlığına adaylığını duyurdu

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, bir grup sosyal medya aktivisti ile bir araya gelen Rızai, burada yaptığı konuşmada, "Vatanın bir askeri olarak seçim sahnesine giriyorum." dedi.

Konuşmasında, Devrim Muhafızları Ordusunu özellikle de eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi siyasete müdahale etmekle suçladığı ortaya çıkan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i hedef alan Rızai, "Bazıları utanmazca ve edepsizce; sabotajların, yolsuzlukların ve kendilerinin ülkeyi yönetme konusundaki başarısızlıklarının suçunu askerlere ve komutanlara yüklemeye kalkıyor, sahadaki komutanı da Rusya ile ilişkili gösteriyor." diye konuştu.

Rızai, "Hükümetin yapısı; yolsuzluk, casusluk, paralı askerler ve aristokrasi ile kirletildiğinde devrimci gençliği ve vatansever güçleri seferber etmek bir asker olarak benim vazifemdir. Sahte diplomasiye karşı duracağım ve ülkeye yönelik nüfuz akışını etkisiz hale getireceğim. Yolsuzluk ve nüfuzla mücadele etmek için ulusal bir hükümet kuracağım." ifadelerini kullandı.

İran'da 1981-1997 yıllarında Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı görevinde bulunan Muhsin Rızai, 1997'den bu yana ülkede Meclis ile Anayasayı Koruyucular Konseyi arasındaki anlaşmazlıkları çözen anayasal kurum olan Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyinin Genel Sekreteri olarak görev yapıyor. Rızai, 2009 ve 2013'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de katılmış ancak kazanamamıştı.

Seçimlerde yarışacak adaylar ve muhtemel isimler

Eski Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan ve eski Hatemü'l Enbiya Yapı Karargahı Komutanı Tuğgeneral Said Muhammed daha önce adaylıklarını duyurmuştu. Asker kökenli Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın da muhtemel adaylar arasında ismi geçiyor.

Merdomsalari (Demokrasi) Partisi Genel Sekreteri Mustafa Kevakabiyan, eski Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari ve eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mustafa Taczade de adaylıklarını açıklarken, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Meclis Başkanı Ali Laricani ve eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da muhtemel adaylar arasında gösteriliyor. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise üst üste iki dönem seçildiği için yeniden aday olamıyor.

Ülkede seçimlerde aday olmak isteyenlerin din adamları ve hukukçulardan oluşan Anayasayı Koruyucular Konseyine bağlı Denetleme Heyetinden onay alması gerekiyor.

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