0553 313 94 23

İranlı bakana rejime hakaret suçlaması!

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in İran'daki kara para aklama açıklamasına muhafazakarlar tepki gösterdi.

13 Kasım 2018 Salı 16:13
İranlı bakana rejime hakaret suçlaması!

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in "İran'da birçok kişi yüz milyarlarca tümen kara para aklaması yapıyor." açıklaması ülkedeki muhafazakarların eleştirilerine yol açtı.

Namehnews haber sitesine göre, İran Meclisi Ekonomi Komisyonu üyesi muhafazakar milletvekili Ali Ekber Kerimi, Zarif'in açıklamalarıyla ilgili meclise soru önergesi vereceklerini söyledi.

Zarif'in açıklamalarının "Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu"nu da kapsayan "Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu"na (FATF) üyelik tasarısını kabul etmek için yeterli olmadığını dile getiren Kerimi, "Zarif'in konuyu şeffaf bir şekilde açıklaması için meclise soru önergesi sunacağız." dedi.

"Rejime hakaret"

Konuyla ilgili Fars Haber Ajansı'na konuşan İran Meclisi Kum Milletvekili Ahmed Emirabadi, Zarif'in açıklamalarının "rejime hakaret" olduğunu söyledi.

Muhafazakar milletvekili Emirabadi, "(Zarif) Kara para aklamanın nerede yapıldığını söylemelidir. Nerede yapılıyor? Sanki bankalarda yapılmıyor mu? Kendisi, Merkez Bankası ve Ekonomi Bakanı'nın bulunduğu heyette yer alıyor. Eğer Zarif'in böyle bir bilgisi varsa, Cumhurbaşkanı'na, Yargı Erkine veya meclise bilgi vermesi gerekmez miydi?" şeklinde konuştu.

Öte yandan muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Keyhan Gazetesi ise konuyla ilgili "Zarif, FATH'ı eleştirenlere cevap vereceğine, eleştirenleri kara para aklamakla suçladı." başlığı attı.

Ne demişti?

İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün Khabaronline haber sitesine konuşan Zarif, "İran'da birçok kişi yüz milyarlarca tümen kara para aklaması yapıyor. Aynı kişiler milyonlarca tümeni bu konuyla ilgili harcayarak (kara para harcamanın engellenmesi aleyhine) kamuoyu oluşturuyor." dedi.

"Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu"nu da kapsayan "Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu"na (FATF) üyelik konusu, İran'da son günlerde tartışmalara yol açmış, Hasan Ruhani hükümeti, tasarının kabul edilmesi konusunda ısrar ederken ülkedeki muhafazakarlar karşı çıkmıştı. Geçen günlerde İran Meclisinde kabul edilen tasarı, çoğunluğu muhafazakarlardan oluşan Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedildi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 16:13
  1. İran
  2. Cevad Zarif

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahkemede şok itiraf! 'Cinayeti ben değil karım işledi'
    1. Mahkemede şok itiraf! 'Cinayeti ben..
    2. Yerel seçim öncesi AK Parti'den kritik..
    3. Nusaybin’de kamyon ile biçerdöver..
    4. Almanlar neden korkuyor? İsrail..
    5. Kentteki herkes onu arıyor
    6. Yunanistan'a geçemedi! Ormanlık alana..
    7. Çevre kanunu TBMM'ye sunuldu... 10 bin..
    8. 2 dil bilen vatandaş 40 yıldır..
    9. Gerçeğinden ayırt etmek zor
    10. Atlı birlikler Sultanahmet'te görevde
    11. Akşener'in evinin önündeki protestolar..
    12. Pakdemirli: Türkiye'yi balık üssü..
    13. Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu
    14. İyi Partili Aytun Çıray'ın ağabeyi AK..
    15. WhatsApp kullananlar dikkat!..
    16. İranlı bakana rejime hakaret suçlaması!
    17. "Yanlış anlaşılmak ne zor şey"
    18. Okuduğu ilkokulun binasını kiralayıp..
    19. Sadakataşı’ndan Yemen’e acil yardım
    20. Dünyada bir ilk! İşte katlanan akıllı..
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    13 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...