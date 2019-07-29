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İran'ın uzattığı zeytin dalını reddettiler: Takas etmeyeceğiz

İngiltere, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimin ardından İran'ın İran’ın karşılıklı olarak alıkonan petrol tankerlerini takas etme önerisini kabul etmedi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:25
İran'ın uzattığı zeytin dalını reddettiler: Takas etmeyeceğiz

İngiltere, İran’ın karşılıklı olarak alıkonan petrol tankerlerini takas etme önerisini reddetti. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptığı açıklamada, ''Bu bir takas konusu değildir. Ona karşılık bunu verelim, olmayacak' dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İran'ın karşılıklı olarak el konan petrol tankerlerini takas önerisini reddettiklerini açıkladı. Raab, BBC televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Ona karşılık bunu verelim, olmayacak" diye konuştu. "Bu bir takas konusu değildir" diyen Raab, "Bu, uluslararası hukukla ilgili ve uluslararası hukuk sisteminin kurallarına bağlı kalınmasıyla ilgili ve bizim ısrarcı olduğumuz husus da bu" dedi.

Raab, Sky News'a yaptığı açıklamada da, İran'ın uluslararası toplumun sorumluluk sahibi bir üyesi olarak kabul edilmesi için yasalara uyması gerektiğini söyledi. Raab bunun da Tahran'ın alıkoyduğu İngiltere bandıralı tankeri serbest bırakması anlamına geldiğini belirtti.

Gerilim 4 Temmuz'da başladı

İran ile İngiltere arasındaki tanker krizi 4 Temmuz'da İngiltere'nin Suriye'ye yönelik ambargoyu ihlal ettiği gerekçesiyle "Grace 1" adlı bir İran tankerine Cebelitarık'ta el koymasıyla başladı. Tahran da buna yanıt olarak 19 Temmuz tarihinde İngiltere bandıralı "Stena Impero" petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda el koydu.

Öte yandan İran Stena Impero gemisine müdahalenin video görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde olaya bir Britanya savaş gemisinin de dâhil olduğu ve İran Devrim Muhafızları'na bağlı Sepah Donanma Özel Gücü'nün gemiye müdahalesine engel olmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Yarı resmi Tesnim haber ajansının yayınladığı görüntülerde İran askerlerinin helikopterden geminin güvertesine iple iniş yaptığı görülüyor. Ayrıca askerlerin helikopter içindeki görüntülerine de yer veriliyor.

Görüntülerde İran Devrim Muhafızları ile İngiliz savaş gemisi arasındaki telsiz konuşması da yer alıyor.

İran tarafından "Britanya savaş gemisi Foxtrot 236, burası Sepah donanma devriye teknesi. Bu konuya karışmamanız gerekiyor" deniyor.

İngiltere aksanlı bir ses buna şu yanıtı veriyor: "Burası Britanya savaş gemisi Foxtrot 236. Şu anda uluslararası tanınan bir boğazdayım, yanımda boğazı transit geçen bir ticaret gemisi var."

İran tarafından buna şu yanıt veriliyor: "Britanya savaş gemisi Foxtrot 236, burası Sepah devriye gemisi. Hayatınızı tehlikeye sokmayın."

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:25
  1. İran
  2. İngiltere

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