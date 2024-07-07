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Dünya İran'ın Türk Cumhurbaşkanı: O olmasaydı sandıklardan benim ismim çıkmazdı
Dünya

İran'ın Türk Cumhurbaşkanı: O olmasaydı sandıklardan benim ismim çıkmazdı

Yeniakit Publisher
2024-07-07 00:42:00 -
İran'ın Türk Cumhurbaşkanı: O olmasaydı sandıklardan benim ismim çıkmazdı

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, seçim sonrası yaptığı konuşmada "Eğer o (Hamaney) olmasaydı sandıklardan benim ismim çıkmazdı. Burada Ayetullah Humeyni’nin türbesinde onun ve şehitlerin yolunu devam ettireceğime söz veriyorum. Kuracağımız hükümetin işi hiç kolay olmayacak ancak Allah’ın izni ile zorlukları aşacağız." dedi.

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, seçim zaferi sonrası yaptığı ilk konuşmada, “Bu seçimlerde hiçbir şekilde yalan vaatler vermedim. Yerine getiremeyeceğim hiçbir bir vaatte de bulunmadım” dedi.

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, seçim zaferi sonrası bugün başkent Tahran’da halk ve seçim merkezinin üyeleri ile bir araya geldi. Seçim sonrası ilk konuşmasını yapmak üzere Ayetullah Ruhullah Humeyni Türbesi’ne gelen Pezeşkiyan, türbe içerisinde askeri tören ile karşılandı. Karşılamanın ardından türbeyi ziyaret eden Pezeşkiyan’ı görmek isteyen halk yoğun izdiham oluşturdu. Pezeşkiyan yaptığı konuşmada kendisine oy veren herkese teşekkür ederek, “Sizin için her zaman dinleyici olacağım ve toplumun sorunlarını çözmeye çalışacağım. Bana oy veren veya vermeyen herkes benim gözümde eşit. Celili’ye oy veren vatandaşlara sesleniyorum şimdi İran için yoldaşlık vaktidir. Tüm İranlıların hizmetinde olacağım ve sizler için çalışacağım” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir şekilde yalan vaat vermedim”

Ülke yönetiminde adil olacağını ve farklı siyasi grupları ayrı tutmayacağını kaydeden Pezeşkiyan, “Var olan sorunları Meclis ile iş birliği içerisinde çözeceğiz. Bu seçimlerde hiçbir şekilde yalan vaat vermedim. Yerine getiremeyeceğim hiçbir vaatte de bulunmadım. Yıllardır kürsülerden vaatler ve sözler veriliyor ama hiç biri yerine getirilmiyor” dedi.

“O (Hamaney) olmasaydı sandıklardan benim ismim çıkmazdı”
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Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney’e teşekkür eden Pezeşkiyan, “Eğer o (Hamaney) olmasaydı sandıklardan benim ismim çıkmazdı. Burada Ayetullah Humeyni’nin türbesinde onun ve şehitlerin yolunu devam ettireceğime söz veriyorum. Kuracağımız hükümetin işi hiç kolay olmayacak ancak Allah’ın izni ile zorlukları aşacağız. Yasa, yürütme ve yargı arasında uyumu iş birliğini ve koordinasyonu artıracağız” şeklinde konuştu.

Oyların yüzde 53.7’si aldı

İran’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Türk kökenli Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan, oyların yüzde 53.7’sini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmuştu. Reformist Pezeşkiyan’ın rakibi olan eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri muhafazakar Said Celili ise oyların yüzde 44.4’ünü almıştı. Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Muhsin İslami oy sayım işleminin ardından yaptığı açıklamada, seçime katılım oranının yüzde 49.8 olduğunu bildirmişti.

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