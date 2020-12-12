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Aktüel İran'ın Tebriz kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenlendi
Aktüel

İran'ın Tebriz kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-12 17:17:56 -
İran'ın Tebriz kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenlendi

TAHRAN (AA) - İran'da Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz'deki Türkiye Başkonsolosluğu önünde gösteri yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiire İran'dan gelen tepkiler üzerine Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosluğu önünde toplanan kalabalık, gösteri düzenledi.

"Gazi Azerbaycan Hamaney'den ayrılmaz", "Erdoğan-İsrail ilişkileriniz mübarek olsun" ve "Türk-Fars-Azeri İmam Hüseyin Askeri" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Polisin uyarısı üzerine kalabalık dağıldı ve gösteri olaysız sona erdi.

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