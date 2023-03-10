İran'ın Su-35 uçaklarında yeni gelişme

Mısır hükümeti, Mısır Hava Kuvvetleri (EAF)’nin ihtiyaçları kapsamında Rusya Federasyonu’na 24 adet Sukhoi Su-35S savaş uçağı siparişi vermişti. Ancak Rusya Federasyonu tarafından Mısır Hava Kuvvetleri için üretilen Su-35S uçakları, uzun bir süre boyunca teslim edilmedi.

Uçakların, Mısır tarafından teknik problemler bahana gösterilerek siyasi sebeplerden ötürü teslim alınmadığı iddia edildi. Mısır’ın teslim almadığı Su-35’lerin alıcısı ise İran oldu. Mısır için üretilen Su-35S’lere talip olan İran, Rusya Federasyonu ile resmi prosedürleri tamamladı.

İran’ın BM misyonundan yapılan resmi açıklamaya atıfta bulunan İran basını, Su-35S alımının tamamlandığını bildirdi. Uçakların; İsrail, Suudi Arabistan ve BAE’nin anlaşmayı bozması ya da geciktirmesi için Rusya’ya yaptığı baskılara rağmen satın alındığı kaydedildi. Satın alınan savaş uçağı sayısı ve sözleşmenin bedeli gizli tutuluyor.

Resmi olmayan verilere göre İran, daha önce Mısır Hava Kuvvetleri için sipariş edilen ve Kahire’nin uçakları satın almayı reddetmesi nedeniyle fabrika sahasında kalan Su-35S savaş uçaklarını almış olabilir. Mısır tarafından 24 adet savaş uçağı siparişi verildiği bilinirken, bu sipariş kapsamında üretilen uçak sayısının ise yaklaşık 15 adet olduğu tahmin ediliyor.

Yeni uçakların satın alınmasının, uygulanan yaptırımlar nedeniyle eskiyen ekipman ve yedek parça sıkıntısı çeken İran Hava Kuvvetleri’ni ciddi şekilde güçlendireceğine dikkat çekiliyor. Bazı haberlere göre İran ordusu Su-35S için şimdiden bir yeraltı hava üssü hazırladı.

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