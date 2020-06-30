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Dünya

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde patlama meydana geldi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kurin beldesinde patlama meydana geldiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 08:03:00 -
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde patlama meydana geldi

İran'ın Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kurin beldesinde patlama sesi duyuldu. 

Haberde patlamanın bölgede faaliyet gösteren örgütlerin bir saldırısı olabileceği ifade edildi.

Tasnim Haber Ajansı da olayın askeri aracı hedef olan bir saldırı olabileceğine işaret etti.

Olayla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

 

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