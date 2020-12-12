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Aktüel İran’ın Kum şehrinde cinayet zanlısı, 5 kişiyi rehin aldı
Aktüel

İran’ın Kum şehrinde cinayet zanlısı, 5 kişiyi rehin aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 16:34:33 -
İran’ın Kum şehrinde cinayet zanlısı, 5 kişiyi rehin aldı

ANKARA (AA) - İran'ın Kum şehrinde silahlı cinayet zanlısı bir kişi, yolcu otobüsündeki 5 kişiyi rehin aldı.

İran Devlet Televizyonu'nun haberine göre, bir yolcu otobüsünde polisin takibi altında olduğunu fark eden cinayet zanlısı, 5 kişiyi rehin aldı.

Cinayet zanlısının polis müdahalesi sonucu göz altına alındığı ve olayın kontrol altına alındığı bildirildi.

Zanlının, eşinin erkek kardeşini öldürmekle suçlandığı ve bazı yakınlarının hapisten çıkmasını talep ettiği belirtildi.

Kurtarılan yolcuların olaydan zarar görmedikleri kaydedildi.


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