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Dünya İran'ın İsfahan kentinde halk ayaklandı
Dünya

İran'ın İsfahan kentinde halk ayaklandı

İran'ın İsfahan şehrinde Zayende Irmağı'nın kuruması ve bölgedeki kuraklığa çözüm üretilmemesi nedeniyle eylem yapan göstericilerden 67'si gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 18:16:00 -
İran'ın İsfahan kentinde halk ayaklandı

İran'ın İsfahan kentinde Zayende Irmağı'nın kuruması ve bölgedeki kuraklığa çözüm üretilmemesi nedeniyle eylem yapan göstericilerden 67'sinin gözaltına alındığı açıklandı.

İran Emniyet Teşkilatı Özel Harekat Birliği Komutanı Hasan Kerimi, yarı resmi Fars Haber Ajansına yaptığı açıklamada İsfahan'daki gösterilerde 67 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

İsfahan'da geçen hafta 40 bin kişinin aynı yerde izin alarak gösteri düzenlediğini ve bunun devlet televizyonunda yayınlandığını aktaran Kerimi, dünkü protesto gösterilerinin ise "halkın talepleriyle ilgisinin" olmadığını savundu.

Kerimi, dünkü gösterilerde 3-4 bin kişinin "ellerinde taş ve bıçaklarla devlet aleyhine slogan attığını ve halkı da kendilerine kalkan yaptığını" ifade ederek "Ne yazık ki devrim karşıtları, resmi ve yasal itirazların güzelliğini şiddete çevirdiler. Çünkü devrim karşıtları halkın taleplerini dile getirmesini istemiyor. Çiftçilerin çadırlarını yakarak halkın taleplerini dile getirmesine engel oldular." diye konuştu.

Güvenlik güçlerinin "izinsiz gösterilere" müdahale ettiğini ve birkaç polisin yaralandığını açıklayan Kerimi, göstericilerden 67 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

İran'da son yıllarda yaşanan kuraklık ve ülkedeki uzmanların değerlendirmesiyle hükümetin "hatalı" su politikaları nedeniyle İsfahan'daki Zayende Irmağı kurudu.

Yeteri kadar suya sahip olmadıkları için mahsullerinin kurumasından şikayetçi olan İsfahan'daki çiftçiler, 19 Kasım'da protestolara başlamıştı.

25 Kasım'da protestocularla çiftçilerin nehrin yakınlarına kurdukları protesto çadırlarının kundakladığına dair haberler ülke medyasına yansımıştı. Dün de güvenlik güçleri eylemcilere göz yaşartıcı gazlarla müdahale etmişti. Güvenlik güçlerinin müdahale ederken göz yaşartıcı gaz kullanması ve protestoculara sert muamelesi sosyal medyada eleştiri konusu olmuştu.

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