İran’ın ilk Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

İran İslam Devrimi’nin ardından, ülkenin ilk cumhurbaşkanı olan Ebu’l Hasan Beni Sadr, Fransa’nın başkenti Paris’te, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

88 yaşında yaşama gözlerini yuman Ebu’l Hasan Beni Sadr’ın ailesi, Sadr’ın hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Beni Sadr, İran’ın Hamedan şehrinde 22 Mart 1933 yılında dünyaya geldi. Şehrin önemli alimlerinden Seyyid Nasrallah Beni Sadr’ın oğlu olan Beni Sadr, Tahran Üniversitesi’nde ekonomi ve İslam hukuku alanında ilk lisans eğitimine başladı.

Beni Sadr, Şah Pehlevi rejimine karşı mücadelede öne çıkan Ulusal Cephe’nin Tahran Üniversitesi’nde temsilciydi.

Üniversitede Şah rejimine karşı eylemleri nedeniyle 1963'te Fransa’ya kaçan Beni Sadr, İslam Devrimi'nin gerçekleştirilmesi ile İran’a döndü.

Humeyni ile yakınlığı ile bilinen Beni Sadr, İslam Devrimi sonrasında ülkenin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

Beni Sadr, cumhurbaşkanlığı sürecinde Humeyni ve din adamları ile ihtilafa düşünce görevinden azledilince, Fransa’ya kaçtı.