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Aktüel

İran'ın güneyinde 5,7 büyüklüğünde ikinci deprem

Aynı bölge yaklaşık bir saat önce de 5,1 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 20:50:43 -
İran'ın güneyinde 5,7 büyüklüğünde ikinci deprem

TAHRAN (AA) - İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde 5,7 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Laristan ilçesinin Beyram bölgesi olan deprem, yerel saatle 21.48'de kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Aynı yerde yerel saatle 20.38'de de 5,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

Deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri gönderilirken, henüz can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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