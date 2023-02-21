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Dünya İran'ın güneybatısında 5,2 büyüklüğünde deprem
Dünya

İran'ın güneybatısında 5,2 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneybatısındaki Fars eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 09:59:00 -
İran'ın güneybatısında 5,2 büyüklüğünde deprem

 İran'ın güneybatısındaki Fars eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Dorz köyü olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 09.35'te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Sarsıntı sonrasında can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
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