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Dünya İran’ın eski İçişleri Bakan Yardımcısı Taczade tutuklandı
Dünya

İran’ın eski İçişleri Bakan Yardımcısı Taczade tutuklandı

İran’ın eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mustafa Taczade, ulusal güvenliğe karşı suç işleme gerekçesiyle tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 00:30:00 -
İran’ın eski İçişleri Bakan Yardımcısı Taczade tutuklandı

İran’ın eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mustafa Taczade, ulusal güvenliğe karşı suç işleme gerekçesiyle tutuklandı.

İran Yargı Erki, eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mustafa Taczade’nin ulusal güvenliği tehdit ve kamuoyunu aldatıcı yalan bilgi paylaşmaktan dolayı tutuklandığını açıkladı. Mustafa Taczade, eski İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde İçişleri Bakan Yardımcılığı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak görev yapmıştı.

Sosyal medya üzerinden sık sık hükümete yönelik sert eleştirilerde bulunan Taczade, son olarak Devrim Muhafızları Ordusu’nu hedef alan bir konuşmasında, Devrim Muhafızları’nın siyasete müdahalesini eleştirmiş ve “Devrim Muhafızları Ordusu artık kışlasına geri dönmelidir” ifadelerini kullanmıştı.

İran'da 2 film yönetmeni de tutuklandı

İran Yargı Erki tarafından yapılan açıklamada, “Ulusal güvenliği tehdit oluşturma ve rejim karşıtı faaliyet” suçlamasıyla 2 yönetmenin tutuklandığı duyuruldu. Yönetmenlerin, ülkenin güneyinde bulunan Abadan kentinde 23 Mayıs tarihinde 42 kişinin ölümüne neden olan Metropol binasının çökmesine ilişkin “Tüfeğini indir” adlı bildiriye imza attıkları gerekçesiyle tutuklandıkları belirtildi.

İran’ın eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mustafa Taczade

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