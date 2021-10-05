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Dünya İran'ın dini lideri Hamaney'in Bakü ofisi kapatıldı
Dünya

İran'ın dini lideri Hamaney'in Bakü ofisi kapatıldı

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in temsilcisi Ali Ekber Ocaknejat'ın faaliyet gösterdiği ofis ile Hüseyniye Camisi Azerbaycan'da kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 15:21:00 -
İran'ın dini lideri Hamaney'in Bakü ofisi kapatıldı

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ehsan Zahidov, Bakü'deki ofis ve caminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatıldığını bildirdi.

Zahidov, Kovid-19 nedeniyle başka mekanların da kapatıldığını belirterek "Son günlerde koronavirüs enfeksiyonunun yayıldığı yerlerden biri de Hüseyniye Camisi. Diğer yerler gibi Hüseyniye Camisi de kapatıldı. Şu anda epidemiyolojik servis orada uygun önlemleri alıyor." ifadelerini kullandı.

 

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