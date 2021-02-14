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Dünya İran'ın destek verdiği Nuceba Hareketi'nden Türkiye'ye skandal tehdit
Dünya

İran'ın destek verdiği Nuceba Hareketi'nden Türkiye'ye skandal tehdit

Irak'ta bulunan İran destekli Şii milis gruplardan Nuceba Hareketi, Türkiye'ye skandal bir tehditte bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 14:16:00 -
İran'ın destek verdiği Nuceba Hareketi'nden Türkiye'ye skandal tehdit

Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli Şii milis gruplardan Nuceba Hareketi, Türkiye'yi tehdit eden bir açıklama yayınladı.

Örgüte bağlı sosyal medya hesapları ve İran'a yakın kaynaklar tarafından dolaşıma sokulan 13 Şubat 2021 tarihli açıklamada, Türkiye'nin Irak'taki askeri hamlelerine karşı tehdit ifadeleri yer aldı.

Nuceba Hareketi, Türk ordusunun Irak'ın Ninova bölgesine girme ve Sincar'da operasyon düzenleme niyetinde olduğunu ifade ederek, Türkiye'den "Türk işgal güçleri" olarak bahsedildi.

Yapılan skandal açıklamada "Türk ordusu ve hükümeti bu kararı yeniden gözden geçirmeli" denilirken, Türkiye bölgede bir operasyon başlatırsa, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı savaşılacağı belirtildi.

Örgüt tarafından yayınlanan o tepki çeken açıklama

Irak'ta ve Suriye'de faaliyet gösteren İran destekli Şii milis örgütün, Sincar bölgesinde de varlık gösterdiği biliniyor.

Bölgede yüzlerce PKK'lının İran destekli Şii çatı örgütü Haşdi Şabi'den maaş aldığı öne sürülüyordu.

"İran destekli Şii Haşdi Şabi, Sincar'daki PKK'lıları maaşa bağladı"

Nuceba Hareketi daha önce de "Kasım Süleymani'nin intikamı için" Halep kırsalında sivil alanlara saldırı düzenlemesiyle, Irak ve Suriye'de sivillere yönelik saldırılarıyla gündeme gelmişti.

Mepanews

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