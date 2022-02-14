İran'da bir askeri üste yangın çıktı!
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne bağlı bir haber sitesi, Pazartesi günü İran'ın batısındaki bir askeri üste yangın çıktığını bildirdi. Yangında can kaybının yaşanmadığı belirtildi.
İnternet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kirmanşah ilinin Mahidasht bölgesindeki Devrim Muhafızları'na bağlı askeri üste bu sabah motor yağları ve diğer yanıcı maddeler için bir depoda yangın çıktı.
Kurtarma ekipleri yangını söndürmeyi başardı ve ekipler, kazanın nedenini araştırmak için üsse gönderildi.