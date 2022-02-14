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Dünya İran'da bir askeri üste yangın çıktı!
Dünya

İran'da bir askeri üste yangın çıktı!

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne bağlı bir haber sitesi, Pazartesi günü İran'ın batısındaki bir askeri üste yangın çıktığını bildirdi. Yangında can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 13:35:00 - 2022-02-14 13:36:55
İran'da bir askeri üste yangın çıktı!

İnternet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kirmanşah ilinin Mahidasht bölgesindeki Devrim Muhafızları'na bağlı askeri üste bu sabah motor yağları ve diğer yanıcı maddeler için bir depoda yangın çıktı.

Kurtarma ekipleri yangını söndürmeyi başardı ve ekipler, kazanın nedenini araştırmak için üsse gönderildi.

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