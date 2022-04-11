İran'ın Afgan göçmenlere yönelik uyguladığı şiddet protesto edildi!

İran'da yaşayan Afgan göçmenlerin şiddet gördükleri anlara dair görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası başkent Kabil'deki İran Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi gerçekleştirildi.

Afganistan'dan çalışmak için İran'a giden göçmenlerle ilgili sosyal medya ağlarında bir süredir servis edilen görüntüler Afganistan'da infial oluşturdu.

İranlıların Afganları dövdüğü, aşağıladığı ve işkence ettiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından bir grup, başkent Kabil'deki İran Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi.

Ellerindeki pankartla büyükelçilik önünde açıklama yapan grup, İran'da Afganlara yönelik şiddetin sona ermesi çağrısında bulundu.

İran: Görüntüler komplo

İran'ın Kabil Büyükelçisi Bahadır Aminian konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan, İran'daki Afganistan vatandaşlarına yönelik şiddet uygulandığını gösteren görüntülerin "Afganistan ile İran'ın arasını açmak isteyen odaklar tarafından özel olarak hazırlandığını" öne sürdü.

Görüntülerin "komplo" olduğunu ifade eden Aminian, "Tahran ile Kabil arasındaki ilişkileri baltalamak isteyenler olduğunu" iddia etti.

Kaynak: Mepa News