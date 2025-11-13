  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem İran’ı vurdu Türkiye için de tehlike sinyali veriyor: Tahran’ı boşaltabiliriz
Gündem

İran’ı vurdu Türkiye için de tehlike sinyali veriyor: Tahran’ı boşaltabiliriz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran, başkent Tahran başta olmak üzere milyonlarca insanın yaşadığı büyük şehirleri etkileyen ciddi bir kuraklık kriziyle mücadele ediyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, durumun ciddiyetini "Susuzluk yüzünden Tahran'ı boşaltmak zorunda kalabiliriz" sözleriyle dile getirdi. Haberde, İran'daki krizin nedenleri incelenirken, Türkiye'nin de benzer bir çölleşme riskiyle karşı karşıya olduğu ve acil önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor.

Tahran, İsfahan ve Meşhed gibi milyonlarca nüfusa sahip şehirlerin su ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyesi neredeyse tükenmiş durumda. İran'ın daha önce barajlar inşa ederek ve yer altı sularını çekmek için derin kuyular açarak aldığı önlemler de yetersiz kaldı. Yağış olmayınca barajlar dolmadı, pompalarla çekilen yer altı sularının yeri boş kalınca toprakta çökmeler meydana gelmeye başladı.

BAE açıklama yaptı: Rus milyarder ve eşi Dubai çölünde parçalanmış halde bulundu diyerek açıkladı!
BAE açıklama yaptı: Rus milyarder ve eşi Dubai çölünde parçalanmış halde bulundu diyerek açıkladı!

Dünya

BAE açıklama yaptı: Rus milyarder ve eşi Dubai çölünde parçalanmış halde bulundu diyerek açıkladı!

israil'i hedef alan İran'ın İbranice dilindeki ilk belgesel filmini sildi: Yüzlerce kez video indirildi iddiası!
israil'i hedef alan İran'ın İbranice dilindeki ilk belgesel filmini sildi: Yüzlerce kez video indirildi iddiası!

Dünya

israil'i hedef alan İran'ın İbranice dilindeki ilk belgesel filmini sildi: Yüzlerce kez video indirildi iddiası!

Tahran susuzlukla boğuşuyor: İran her üç yılda bir göl kaybediyor
Tahran susuzlukla boğuşuyor: İran her üç yılda bir göl kaybediyor

Dünya

Tahran susuzlukla boğuşuyor: İran her üç yılda bir göl kaybediyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
7 Türk şirketi ABD’de kara listede! Suçu İHA projelerine destek
Gündem

7 Türk şirketi ABD’de kara listede! Suçu İHA projelerine destek

ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın balistik füze ve İHA programlarını hedef aldığını öne sürerek, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu sekiz ülked..
Ekrem'in beslediği trollere ağır darbe
Gündem

Ekrem'in beslediği trollere ağır darbe

Yolsuzluk tutuklusu CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada trollüğünü yapan ve 'Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabı' ..
Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu
Gündem

Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde ana muhalefet partisi AKEL, üçüncü ülke vatandaşlarının mülk satın alımlarını sınırlandıran ve alımların takib..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23