İran’ı vurdu Türkiye için de tehlike sinyali veriyor: Tahran’ı boşaltabiliriz

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, durumun ciddiyetini "Susuzluk yüzünden Tahran'ı boşaltmak zorunda kalabiliriz" sözleriyle dile getirdi. Haberde, İran'daki krizin nedenleri incelenirken, Türkiye'nin de benzer bir çölleşme riskiyle karşı karşıya olduğu ve acil önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor.

Tahran, İsfahan ve Meşhed gibi milyonlarca nüfusa sahip şehirlerin su ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyesi neredeyse tükenmiş durumda. İran'ın daha önce barajlar inşa ederek ve yer altı sularını çekmek için derin kuyular açarak aldığı önlemler de yetersiz kaldı. Yağış olmayınca barajlar dolmadı, pompalarla çekilen yer altı sularının yeri boş kalınca toprakta çökmeler meydana gelmeye başladı.