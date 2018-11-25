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İran'ı sel vurdu: Kayıplar var

İran'ın Gilan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 4 kişi kayboldu.

25 Kasım 2018 Pazar 13:56
İran'ı sel vurdu: Kayıplar var

İran Kızılay Kurumu Başkanı Murtaza Selimi, Gilan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 4 kişinin kaybolduğunu  belirtti. Selimi, son 48 saatte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ülkenin 11  eyaletinde sel felaketi yaşandığına dikkati çekerek, Mazenderan, Loristan, Gilan, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Kermanşah, Fars, Sistan-Beluçistan, Huzistan, Çaharmahal-Bahtiyari, İylam ve İsfahan eyaletlerindeki 23 şehir ve ilçede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 13:56
  1. İran Kızılay Kurumu Başkanı Murtaza Selimi

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