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Dünya İran’ı sarsan suikast öncesinde bomba detayı verdi! CNN’e açıkladı, gemilerin amacı…
Dünya

İran’ı sarsan suikast öncesinde bomba detayı verdi! CNN’e açıkladı, gemilerin amacı…

Donald Trump’ın emriyle, USS Nimitz adlı uçak gemisinin diğer savaş gemileriyle birlikte Körfez bölgesine hareket ettiği aktarıldı. CNN demeç veren bir isim olayın İran’ın askeri nükleer programının ‘babası’ sayılan fizik profesörü Muhsin Fahrizade-Mahabadi’nin öldürülmesinden önce olmasına dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 11:23:00 -
İran’ı sarsan suikast öncesinde bomba detayı verdi! CNN’e açıkladı, gemilerin amacı…

CNN, Cuma akşamı bir Pentagon yetkilisinin USS Nimitz adlı uçak gemisinin diğer savaş gemileriyle birlikte Körfez bölgesine hareket ettiğini söylediğini aktardı.

Uçak gemisinin USS Nimitz'in Basra Körfezi bölgesine diğer savaş gemileriyle birlikte transferinin, ABD kuvvetlerinin Irak ve Afganistan'dan 15 Ocak'a kadar çekilmesiyle birlikte hava koruması sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini bildirildi.

ABD’nin bu hamlesi İran’ın askeri nükleer programının ‘babası’ sayılan fizik profesörü Muhsin Fahrizade-Mahabadi’nin öldürülmesinden önce olması akıllarda soru işareti bıraktı. CNN’e konuşan bir isim verdiği demeçte ABD askerlerinin geri çekilmesini anlatarak, İran tarafında yaşanan bu olayı özellikle vurguladı.

CNN, ABD deniz hareketlerinin İran için caydırıcılık mesajı olduğunu da sözlerine ekledi.

 

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