İran'ı sarsan suikast!
İran'da gerilim tırmanmaya devam ediyor. Ülkede protestolar devam ederken son olarak İran Devrim Muhafızları askeri Rıza Destani öldürüldü.
İran'da protestolar devam ederken Tahran rejimine bağlı ordu ve güvenlik güçleri personelleri hedef alınmaya devam ediyor.
Son olarak İran Devrim Muhafızları personeline bugün İsfahan kentinde suikast düzenlendiği bildirildi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın haberine göre (İSNA) İsfahan Valiliğinden yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları bünyesinde görev yapan Rıza Destani'nin silahla vurularak öldürüldüğü ifade edildi.
Destani'nin vurulmasının ardından hastaneye kaldırıldığı ancak yaralarına yenik düştüğü belirtildi.
Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İran'da protestoların aylardır devam etmesiyle birlikte rejim güçleri zaman zaman suikasta uğruyor.
Kaynak: Mepa News