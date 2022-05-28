İran'ı sarsan suikast
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde İranlı Binbaşı Abbas Rah Encam'a suikast düzenlendi.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde bir binbaşının, aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldüğü bildirildi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Binbaşı Abbas Rah Encam, dün gece saatlerinde İranşehr-Delgan yolu üzerinde saldırıya uğradı.
Kimliği belirsiz kişiler Encam'ın aracına ateş açtı.
Binbaşı Encam saldırıda ölürken, saldırı sırasında araçta bulunan eşi ise yaralandı.
İran'ın Belucistan bölgesinde silahlı gruplar aktif olarak faaliyet gösteriyor.
Mepanews