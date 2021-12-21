İran'ı sarsan ölüm
İran'ın Yemen'deki büyükelçisi Hasan Irlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İran'ın Yemen'deki büyükelçisinin koronavirüse yakalandığı bildirildikten sonra salı günü hayatını kaybettiği açıklandı.
Büyükelçi Hasan Irlu'nun ölümü, İran'ın tıbbi tedavi için kendisini geri çağırmasının ardından geldi.
İran devlet medyası, büyükelçinin Yemen'de koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.
Daha önce görevden alındığı yazılmıştı
Euronews'in aktardığı habere göre Wall Street Journal daha önce, Irlu'nun İran ile Yemen'in başkenti Sanaa'yı elinde tutan Husiler arasında artan gerginlikler nedeniyle görevinden alındığını yazmıştı.
Dönemin Başkanı Donald Trump yönetimindeki ABD Dışişleri Bakanlığı ise, Irlu'yu İran'ın Devrim Muhafızları'nın bir üyesi olarak tanımlamıştı.