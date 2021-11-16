İran'ı sarsacak saldırı! Ölü ve yaralılar var

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamaya göre bugün sabaha karşı Suriye’nin Irak sınırındaki El Bukemal bölgesinde kime ait olduğu bilinmeyen silahlı insansız hava araçları (SİHA) İran destekli milislere ait bir karargahı vurdu.

Bölgede milislere ait bazı petrol kuyularının da saldırılarda hedef alındığı bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre saldırılarda İran için savaşan 3 milisin öldüğü, 15 milisin de yaralandığı ifade edildi.

Daha önce de aynı bölgede benzer saldırılar düzenlenmişti.

Kaynak: Mepa News, K24