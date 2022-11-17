İran'ı rezil edecek İHA gelişmesi! İnsansız hava araçlarından öyle bir şey çıktı ki...

Ukrayna'da düşürülen İran insansız hava araçlarının yapımında kullanılan parçaların ABD ve Avrupa ülkelerindeki şirketlerce üretildiğini gösteriyor.



Wall Street Journal'ın haberine göre, Ukrayna istihbaratının elde ettiği İran İHA'larının parçaları, Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (NAKO) tarafından incelendi.

NAKO, Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı İran yapımı İHA'ların parçalarının dörtte üçünün ABD'de üretildiğini açıkladı.

Habere göre, ele geçirilen İran İHA'larında 200'den fazla teknik parçanın yaklaşık olarak yarısı ABD'de, bir kısmı ise Japonya'da üretildi.

Batı üretimli parçalar İran'a nasıl ulaştı?

Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü, geçen ay yayımladığı bir raporda, Çin merkezli şirketlerin Batı üretimli parçaları İran'a tedarik ediyor olabileceğine dair kanıtların olduğunu belirtmişti.

Savunma sektörü ve Batılı güvenlik kaynakları, parçaların çoğunun ihracat kontrollerinden geçmediğini, internetten kolayca satın alınabileceklerini ve uluslararası toplumda şüphe uyandırmayan üçüncü ülkeler üzerinden İran'a tedarik edebileceğini söylüyor.

Kaynaklar, bu durumun önüne geçilmesinin zor bir ihtimal olduğunu belirtiyor.

İsrail merkezli firmanın ürettiği parçanın İran İHA'sında bulunduğu iddiası

WSJ'nin haberine göre, İran üretimi Muhacir-6 İHA'sında gözetleme ve hedefleme amacıyla kullanılan yüksek çözünürlüklü teleskopik kızılötesi lenslerin İsrailli bir firma tarafından üretilen benzer modellerden farksız görünüyor.

Söz konusu parçanın üretimini yaptığı belirtilen İsrail merkezli Ophir Optronics Solutions Ltd., konu hakkında açıklama yapmayı reddetti.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, konuya ilişkin soruşturmanın yapıldığını kaydedildi.

İran: İddiaları soruşturmaya hazırız

İran'ın Birleşmiş Milletler misyonu, Tahran yönetiminin Ukrayna ile teknik uzman düzeyinde görüşmenin yanı sıra İHA ve parçaların menşei iddiaları hakkında araştırma başlatmaya hazır olduğunu duyurdu.

Batılı ülkelerin İran'a yönelik yaptırımlarına rağmen Tahran yönetiminin Batı menşeili parçalarla İHA üretmesi dikkat çekiyor.

Kaynak: Mepa News