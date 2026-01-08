İran’ı karıştırmak için Pehlevi devreye girdi

TAHSİN HAN

İran’daki eylemler 12. güne girerken protestoları rejimin yıkılması için fırsat olarak gören Amerika ve İsrail, kullanışlı aparatı Şah Rıza Pehlevi’nin oğlu Rıza Pehlevi’yi bir defa daha sahaya sürdü... Yahudi Jeruselam Post gazetesinin Pehlevi’nin X hesabındaki videolu mesajını kaynak göstererek verdiği habere göre Yahudi sempatizanı ve İsrail’in yakın dostu Veliaht Şah Pehlevi, Farsça yayınladığı mesajla İranlılardan protestoları artırmaları ve koodrineli hareket etmelerini istedi.

Siyonist gazetesindeki habere göre; İran Veliaht Prensi, rejim güçlerinin geri çekildiği yönündeki haberler üzerine hafta sonuna doğru koordineli protestolar düzenlenmesi çağrısında bulundu. Rıza Pehlevi, önceki gece sosyal medya platformlarında Farsça olarak yayınladığı bir video mesajıyla protestolara yönelik ilk doğrudan çağrısını yaptı: “Sevgili yurttaşlarım. Geçtiğimiz hafta boyunca, özellikle Tahran çarşılarında gerçekleşen gösterilerinizi yakından izledim. Rejimin devam eden şiddetli baskısına rağmen direniyorsunuz ve bu ilham verici. Şüphesiz ki, daha büyük kalabalıkların rejim güçlerinin kaçmasına yol açtığını ve hatta halkın safına geçenlerin sayısını artırdığını fark etmiş ve görmüşsünüzdür. Bu nedenle, bu gösterileri disiplinli ve mümkün olduğunca büyük tutmak çok önemlidir. Bugün sizlerle ilk eylem çağrımı paylaşıyorum. Bu Perşembe (bugün) ve Cuma (yarın), tam olarak saat 20:00’de, nerede olursanız olun, ister sokaklarda ister kendi evlerinizde, tam bu saatte slogan atmaya başlamanızı rica ediyorum. Tepkilerinize göre, bir sonraki eylem çağrılarını duyuracağım.”

ASKERLERE DE ÇAĞRI YAPTI

Dün sabahı erken saatlerde yayınlanan ayrı bir mesajda Pehlevi, rejimin güvenlik güçlerine doğrudan seslenerek, “Bu, İran silahlı kuvvetlerine ve güvenlik güçlerine yönelik doğrudan bir mesajdır; İran ulusunu savunmak için askeri üniforma giyen ve şimdi tarihi bir seçimle karşı karşıya olan sizlere sesleniyorum. İran’ın daha cesur ve birleşik halkının tarih yazdığı ve inşa ettiği bir dönemde, size sorum şu: Tarihin hangi tarafında yer alacaksınız? Suçluların yanında mı, yoksa halkın yanında mı? Mesele artık İslam Cumhuriyeti’nin, bu yozlaşmış ve baskıcı rejimin yıkılıp yıkılmayacağı değil; tek mesele çöküşünün zamanlaması ve bu zaman her zamankinden daha yakın” iddiasında bulundu.

TERÖRİSTLER DE DEVREYE GİRDİ

Bu arada İsrail’in kuklası konumundaki İranlı Kürt gruplar ve örgütler de rejime karşı grev ve eylem çağrısı yaptı. Terör gruplarından yayınlanan ortak grev ve eylem bildirisi, İran Kürdistan Demokrat Partisi, İran Kürdistan Komala Partisi, Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK), Komala, İran Komünist Partisi Kürdistan Örgütü, İran Kürdistan Emekçileri Devrimci Komala ve Kürdistan Habat Örgütü tarafından imzalandı.