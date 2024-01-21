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Dünya İran'ı karıştıran olay! Bir asker 5 silah arkadaşını öldürdü
Dünya

İran'ı karıştıran olay! Bir asker 5 silah arkadaşını öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-01-21 22:54:00 -
İran'ı karıştıran olay! Bir asker 5 silah arkadaşını öldürdü

İran'ın Kirman kentinde bulunan kışlada bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Ordusu Güneydoğu Bölge Karargahı Komutanı Emir Gulamaliyan olaya ilişkin bilgi verdi.

Gulamaliyan, "Askerlerimizden birinin, yatakhanedeki silah arkadaşlarına ateş etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Saldırının gerekçesinin henüz bilinmediğini dile getiren İranlı komutan, olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanmasına çalışıldığını aktardı.

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