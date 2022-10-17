İran'ı delirtecek görüntü! Ortalık çok fena karışacak, çok
Seul'de düzenlenen olimpiyat elemelerinde İran'ı temsil eden Elnaz Rekabi, İran'ın kadın sporcular için getirdiği kısıtlamaları hiçe sayarak final elemelerine başörtüsünü çıkarıp katıldı.
Seul'de düzenlenen olimpiyat elemelerinde İran'ı temsil eden milli sporcu Elnaz Rekabi, İran'ın kadın sporcular için getirdiği kısıtlamaları hiçe sayarak final elemelerine başörtüsünü çıkarıp katıldı.
Bugüne kadar tüm yarışmalara başörtüsü ile katılan Rekabi, Seul olimpiyatlarında bir ilke imza attı.
İran'ın kadın sporcular için getirdiği kısıtlamaları hiçe sayarak final elemelerine başörtüsüz çıkan Rekabi, ülkesine döndüğünde ceza alabilir.