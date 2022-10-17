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Dünya İran'ı delirtecek görüntü! Ortalık çok fena karışacak, çok
Dünya

İran'ı delirtecek görüntü! Ortalık çok fena karışacak, çok

Seul'de düzenlenen olimpiyat elemelerinde İran'ı temsil eden Elnaz Rekabi, İran'ın kadın sporcular için getirdiği kısıtlamaları hiçe sayarak final elemelerine başörtüsünü çıkarıp katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 11:57:00 -
İran'ı delirtecek görüntü! Ortalık çok fena karışacak, çok

Seul'de düzenlenen olimpiyat elemelerinde İran'ı temsil eden milli sporcu Elnaz Rekabi, İran'ın kadın sporcular için getirdiği kısıtlamaları hiçe sayarak final elemelerine başörtüsünü çıkarıp katıldı.

 

Bugüne kadar tüm yarışmalara başörtüsü ile katılan Rekabi, Seul olimpiyatlarında bir ilke imza attı. 

İran'ın kadın sporcular için getirdiği kısıtlamaları hiçe sayarak final elemelerine başörtüsüz çıkan Rekabi, ülkesine döndüğünde ceza alabilir. 

 

 

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Yorumlar

Komik ki komik

Başörtülü ve sporcu ve meydanlarda kadın ama kurala uyumamış ceza alacak burda ki ceza neki Ahirette ceza alacak ve ona dinini tam ögretmeyen herkes bu cezadan nasibini alacak...

Orhan İnan

Zorunlu örtüleri zaten İslama uygun değil. Ha öyle ha böyle..
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