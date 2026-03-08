  • İSTANBUL
"İran'ı bölmek istemiyoruz" diyen teröristbaşından yeni tehdit! Devrim Muhafızları'na seslendi

Devrim Muhafızları’na teslim olmaları çağrısı yapan İsrail elebaşısı Binyamin Netanyahu, “İran'ı bölmek gibi bir amacımız yok” dedi. Netanyahu, Tahran’da hava kontrolünü sağladıkları yalanını yineledi, “çok sayıda noktaya şiddetli saldırılar yapacaklarını” ileri sürdü.

Dünyanın en büyük terör örgütü İsrail’in elebaşısı Binyamin Netanyahu, İran ve Lübnan'a düzenledikleri saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. İsrail basınına konuşan Netanyahu, saldırılarla İran yönetimini zayıflatmayı hedeflediklerini ve bunun için planları olduğunu bildirdi. Netanyahu, “İran'ı bölmek gibi bir amacımız yok” ifadesini kulandı.

Devrim Muhafızları’na seslendi

İran halkına seslenerek yönetime karşı ayaklanmaya çağıran Netanyahu, saldırılarla hedef aldıkları İran Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarından da teslim olmalarını istedi.

 

Hava kontrolü yalanı

Netanyahu, İsrail ordusunun Tahran'da hava kontrolünü neredeyse tümüyle sağladığını ileri sürerek, çok sayıda hedefe şiddetli saldırılar düzenleyeceklerini söyledi. Netanyahu bunu son söylediğinde İran’a ait savaş uçakları Tahran semalarında devriye uçuşu yaparak, hava kontrolünün İsrail’de olmadığını ortaya koymuşlardı.

Lübnan’ı da tehdit etti

Lübnan ile ilgili de açıklama yapan Netanyahu, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının Beyrut yönetiminin sorumluluğunda olduğunu, aksi takdirde Lübnan'ın felaketle karşı karşıya kalacağını belirtti.

1
Yorumlar

Hun imparatoru Attila

İşte mazlumların katili insanlığın baş düşmanı siyonistler aile kavramını Yok Eden dünyada ki sapkınlıkların sebebi siyonistler işte çıban başı lgbt arkasında Siyonistler var kendileri köpek gibi ürüyor Avrupa da uzakdoğu da Ortadoğu da abd içinde dâhi evlilikleri bitirenler siyonistler bakın bunlar 1970 Ler yada 1960 da ABD de ki bir deney fareler ile ilgili sonuçlar nedir çoğalan fare sürüsü Yok olması bu deneyi araştırın işte bu küresel çete bu deneyleri sosyalleşme ile insanların üzerinde yapıyorlar kendileri siyonistler ailelerini koruyor ürüyor ama diğer insanlari alçakça kullanıyor Yok ediyor millet uyuyor mışıl mışıl ne diyor Ford diyor ki Zengin 50 siyonistlerin malına el konursa dünyada barış olur huzur olur
