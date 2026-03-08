“İran’ı bölmek istemiyoruz” diyen teröristbaşından yeni tehdit! Devrim Muhafızları’na seslendi

Dünyanın en büyük terör örgütü İsrail’in elebaşısı Binyamin Netanyahu, İran ve Lübnan'a düzenledikleri saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. İsrail basınına konuşan Netanyahu, saldırılarla İran yönetimini zayıflatmayı hedeflediklerini ve bunun için planları olduğunu bildirdi. Netanyahu, “İran'ı bölmek gibi bir amacımız yok” ifadesini kulandı.

Devrim Muhafızları’na seslendi

İran halkına seslenerek yönetime karşı ayaklanmaya çağıran Netanyahu, saldırılarla hedef aldıkları İran Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarından da teslim olmalarını istedi.

Hava kontrolü yalanı

Netanyahu, İsrail ordusunun Tahran'da hava kontrolünü neredeyse tümüyle sağladığını ileri sürerek, çok sayıda hedefe şiddetli saldırılar düzenleyeceklerini söyledi. Netanyahu bunu son söylediğinde İran’a ait savaş uçakları Tahran semalarında devriye uçuşu yaparak, hava kontrolünün İsrail’de olmadığını ortaya koymuşlardı.

Lübnan’ı da tehdit etti

Lübnan ile ilgili de açıklama yapan Netanyahu, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının Beyrut yönetiminin sorumluluğunda olduğunu, aksi takdirde Lübnan'ın felaketle karşı karşıya kalacağını belirtti.