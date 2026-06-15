İran'dan zafer ilanı! Halkın direnci pes ettirdi
İran devlet televizyonu, ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığı açıklamasının ardından dikkat çeken bir yayın yaptı. Haberde, İran silahlı kuvvetleri ve halkın direncinin ABD’yi savaşın sona erdiğini kabul etmek zorunda bıraktığı belirtildi.
ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığı yönündeki açıklamaların ardından Tahran cephesinden “zafer” mesajı geldi. İran devlet televizyonu, yaşanan süreci silahlı kuvvetlerin ve halkın direnciyle ilişkilendirerek, ABD’nin geri adım atmak zorunda kaldığını savundu.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in “ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz” açıklamasının ardından İran medyasında gelişme geniş yer buldu. İran devlet televizyonu, anlaşmayı yalnızca diplomatik bir uzlaşı olarak değil, İran’ın direnişinin sonucu olarak yorumladı.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in "ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz." açıklamasının ardından, İran devlet televizyonunda konuya ilişkin verilen haberde, “Silahlı kuvvetlerin ve halkın cani düşman karşısındaki direnci, ABD’yi savaşın sona erdiğini kabul etmek zorunda bıraktı.” ifadesine yer verildi.
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