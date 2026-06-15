  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD ordusuna ait uçak yere çakıldı Hurda teşviki hurdaya döndü! Milyonların beklediği düzenleme komisyondan çıkmadı İran’dan ABD ve İsrail’e ültimatom! Siyonistlerin kanlı saldırıları sonrası Kalibaf masayı devirdi! Faaliyetlerin durdurulduğu açıklandı 4 bankaya siber saldırı Yıllar sonra fark edildi! Elde içki arkada Kâbe… Kapıcılar Kralı’nda skandal sahne Ahmet Hakan: Avrupa Türkiye’ye yine sopa sallamış falan filan! Çok da tınnnnnnnn! Sizde o yüz kaldı mı? Millilerin kader maçı: Dünya Kupası’nda tamam mı, devam mı diyecek Akın Gürlek'e yaptırım mı uygulanacak? AK Parti'den çok sert açıklama! Trump, İran’da hedeflediği hiçbir şeye ulaşamadı: Hayaller Venezuela gerçekler Afganistan! Bu da oldu! Ataşehir’de cenaze namazını Türkçe kıldırdılar
Dünya İran'dan zafer ilanı! Halkın direnci pes ettirdi
Dünya

İran'dan zafer ilanı! Halkın direnci pes ettirdi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
İran'dan zafer ilanı! Halkın direnci pes ettirdi

İran devlet televizyonu, ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığı açıklamasının ardından dikkat çeken bir yayın yaptı. Haberde, İran silahlı kuvvetleri ve halkın direncinin ABD’yi savaşın sona erdiğini kabul etmek zorunda bıraktığı belirtildi.

ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığı yönündeki açıklamaların ardından Tahran cephesinden “zafer” mesajı geldi. İran devlet televizyonu, yaşanan süreci silahlı kuvvetlerin ve halkın direnciyle ilişkilendirerek, ABD’nin geri adım atmak zorunda kaldığını savundu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in “ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz” açıklamasının ardından İran medyasında gelişme geniş yer buldu. İran devlet televizyonu, anlaşmayı yalnızca diplomatik bir uzlaşı olarak değil, İran’ın direnişinin sonucu olarak yorumladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in "ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz." açıklamasının ardından, İran devlet televizyonunda konuya ilişkin verilen haberde, “Silahlı kuvvetlerin ve halkın cani düşman karşısındaki direnci, ABD’yi savaşın sona erdiğini kabul etmek zorunda bıraktı.” ifadesine yer verildi.

Siyonist katiller masayı bombaladı! Beyrut'ta vahşete girişen katil İsrail'e İran'dan tarihi rest!
Siyonist katiller masayı bombaladı! Beyrut'ta vahşete girişen katil İsrail'e İran'dan tarihi rest!

Gündem

Siyonist katiller masayı bombaladı! Beyrut'ta vahşete girişen katil İsrail'e İran'dan tarihi rest!

Son dakika gelişmesi! Pakistan açıkladı: ABD ve İran anlaştı
Son dakika gelişmesi! Pakistan açıkladı: ABD ve İran anlaştı

Dünya

Son dakika gelişmesi! Pakistan açıkladı: ABD ve İran anlaştı

İran doğruladı! Anlaşma tarihini açıkladılar
İran doğruladı! Anlaşma tarihini açıkladılar

Dünya

İran doğruladı! Anlaşma tarihini açıkladılar

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23