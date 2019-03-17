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İran'dan Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin iddia: Bazı hükümetlerin parmağı olabilir

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin "bazı hükümetlerin parmağının olabileceğini" ileri sürdü.

17 Mart 2019 Pazar 16:07
İran'dan Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin iddia: Bazı hükümetlerin parmağı olabilir

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısının "sadece ırkçı nedenlerle yapıldığı" konusunda şüpheleri bulunduğunu belirterek, bu olayda "bazı hükümetlerin parmağının olabileceğini" ileri sürdü.

Laricani, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'daki terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cuma namazı sırasında iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısının herkesi bir konuda uyardığını belirten Laricani, "Avrupa ülkelerinin bazen görünürde farklı çehrelere bürünse de özü terörizm olan akımlarla ilgili gerekli önlemleri alması" gerektiğini söyledi.

İslamofobinin bu tür saldırıların yaşanmasına neden olduğunu belirten Laricani, "Bu saldırının salt ırkçı saiklerle yapıldığından şüpheliyiz. Olayın perde arkasında daha önemli nedenler olabilir. Bazı hükümetlerin bu saldırıda parmağı olabilir. Olayın farklı boyutları açığa çıkarılmalıdır." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığından, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) vasıtasıyla konunun takipçisi olmasını ve saldırının detaylarının ortaya çıkarılmasını isteyen Laricani, "Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'daki terörist saldırıda bazı hükümetlerin parmağının olduğu şüphelerini araştırmalıdır. Bu vahşi cinayetin kolayca unutulmasına izin verilemez. Eğer Batılı ülkeler şu ana kadar bu konuya ilişkin doğru bir tavır sergilemiş olsaydı teröristler bu tür olayları gerçekleştirmeye cüret edemezdi." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani'nin Irak ziyareti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin geçen haftaki Irak ziyaretinde, ekonomi, siyaset, güvenlik ve turizm konularında iş birliği için uygun bir zeminin oluştuğunu ve 1975 anlaşmasıyla ilgili çok önemli kararlar alındığını kaydeden Laricani, Dışişleri Bakanlığının bu anlaşmaların uygulamaya konulması için takipçi olması gerektiğini ifade etti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:07
  1. İran Meclis Başkanı Ali Laricani
  2. Yeni Zelanda
  3. Christchurch kenti
  4. cuma namazı
  5. terör saldırısı
  6. Meclis Genel Kurulu
  7. İslamofobi
  8. İran Dışişleri Bakanlığı
  9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
  10. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB)
  11. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  12. Dışişleri Bakanlığı

YORUM YAZ

  • AustAust21 dk önce
    Avustralya terör kanunlarına göre Elnur ve Linwood camii katliamcısı hristiyan terörist brenton tarrant itinin mahkemesi bile olmadan Avustralya vatandaşlığından atılması gerekiyor. Şu an Türkiye'de hapiste olan Neill Prakash Avustralya vatandaşlığından başka vatandaşlığı olmadığı halde Avustralya'ya dönmesi bile beklenmeden vatandaşlıktan atıldı. Prakash gibi düzinelerce isis'e katılanlar vatandaşlıktan atıldı. Terörist olduğu gün gibi ortada olan brenton iti müslüman olsaydı hiç bekletmezler, vatandaşlığını iptal ederlerdi. Hristiyan olduğu için terör kanununu brenton itine işletmiyorlar.

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