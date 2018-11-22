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İran'dan vururuz tehdidi

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacizade yaptığı son açıklamada, ABD'ye ait Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'daki üslerin ve Körfez'deki ABD uçak gemilerinin İran füzeleri menzilinde olduğunu açıkladı.

22 Kasım 2018 Perşembe 06:25
İran'dan vururuz tehdidi

Reuters'ın haberine göre İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bizim menzilimizdeler ve bir harekette bulunurlarsa onları vurabiliriz. Karadan denize füzelerimizin menzili 700 kilometre ve ABD uçak gemileri hedefimizdeler."

Açıklama, ABD ile İran arasındaki ilişkilerin gerildiği bir dönemde yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında yaptığı açıklamada ülkesinin İran nükleer anlaşmasından çekildiğini duyurmuştu. ABD anlaşmadan çekilmesi sonucu İran'a yönelik iki ayrı yaptırım kararı uyguladı. Bu çerçevede Kasım ayından itibaren İran'dan yapılan petrol ithalatına da yaptırımlar getirildi.

Fakat İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, geçen hafta yaptığı açıklamada ABD'nin İran petrolüne yönelik yaptırımlarının ihracat üzerinde büyük bir etkisi olmayacağını duyurdu.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 06:25
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